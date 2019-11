Europol ostrzega przed bronią z drukarek 3D

Po zamachu w Halle Europejski Urząd Policji, czyli Europol, ostrzegł przed naśladowcami. Prawicowi ekstremiści mogliby, zdaniem policjantów, spróbować - podobnie jak zamachowiec z Halle – wyprodukować broń palną, albo części do niej, przy użyciu drukarek 3D. Ostrzeżenie to znalazło się w poufnym raporcie Europolu z końca października. Równocześnie w "ukrytym internecie", czyli darknecie, coraz łatwiej jest uzyskać nielegalną broń.

Liczni prawicowi ekstremiści w Europie posiadają jednak także broń palną w pełni legalnie. W raporcie Europolu znalazły się informacje o tym, że policja coraz częściej wpada na trop różnych, skłonnych do przemocy ugrupowań poprzez urządzane przez nie treningi strzeleckie albo ćwiczenia w sportach walki. Prawicowi ekstremiści starają się ponadto "zwerbować doświadczonych żołnierzy i funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa".

W opinii Europejskiego Urzędu Policji, utrzymuje się także zagrożenie ze strony ugrupowań islamistycznych, które mogą posłużyć się nowoczesną techniką. "Nie można wykluczyć", pisze Europol we wspomnianym raporcie, użycia przez nich dronów do przeprowadzenia ataków terrorystycznych. W propagandzie uprawianej przez dżihadistów z tzw. Państwa Islamskiego ten temat budzi duże zainteresowanie. Jego zwolennicy mogą zatem poczuć się zainspirowani. Ponadto, niektórzy bojownicy tzw. Państwa Islamskiego, którzy powrócili do Europy z Syrii, mają już pewne doświadczenie w użyciu dronów.

Podejrzewany o dokonanie zamachu w Halle z pobudek prawicowo-ekstremistycznych Stephan B. przed miesiącem usiłował wedrzeć się uzbrojony do synagogi w tym mieście w dniu żydowskiego święta Jom Kipur. Po tym, jak mu się to nie udało, zastrzelił na ulicy dwie przypadkowe osoby. Wkrótce później został ujęty przez policję.

