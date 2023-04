Europol alarmuje: porty w rękach narkotykowych gangów

Gangi przemytników narkotyków coraz częściej infiltrują europejskie porty – alarmuje Europol. Przestępcy przekupują personel, do którego wprowadzają także własnych ludzi.

„Trzy największe porty w Europie, czyli w Antwerpii, Rotterdamie i Hamburgu, należą do najczęściej infiltrowanych przez przestępców” – napisał w raporcie Europol, unijna organizacja policyjna z siedzibą w Hadze.

Gangi wykorzystują głównie transporty kontenerowe do przemycania kokainy do państw UE. Przestępcy w większym stopniu także łamią cyfrowe kody bezpieczeństwa używane do zamykania kontenerów. Dzięki temu mogą z łatwością otwierać pojemniki i wyjmować ukryte w nich narkotyki.

Kontrabanda w stylu „konia trojańskiego”

Według Europolu gangi przekupywały urzędników portowych lub pracowników firm, do których wysyłały swoich ludzi. Jak poinformowała agencja, mafie szukały nowych sposobów działania, które wymagałyby zaangażowania mniejszej liczby osób.

Na przykład tak zwana infiltracja w stylu konia trojańskiego obejmuje profesjonalne „grupy wydobywcze”, które są przemycane na teren portu i, według szacunków Europolu, otrzymują od 7 do 15 proc. wartości nielegalnego ładunku – często o wartości setek tysiący dolarów.

Według Europolu przez porty morskie w UE przepływa rocznie około 90 milionów kontenerów. Zaledwie ułamek z nich jest sprawdzany pod kątem kontrabandy. Tylko w ubiegłym roku w dwóch głównych portach Rotterdamu w Holandii i Antwerpii w Belgii skonfiskowano rekordową liczbę około 200 ton kokainy. Według Europolu to tylko niewielka część rzeczywistej ilości przemycanych narkotyków.

(dpa/dra)