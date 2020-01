Europejskie Stowarzyszenie Sędziów: Sytuacja sądownictwa w Polsce nadal bardzo poważna

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) zaapelowało do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by jeszcze bardziej zwiększyła presję na Warszawę w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości. Von der Leyen powinna „naciskać przy pomocy wszystkich środków stojących jej do dyspozycji”, by polski rząd zatrzymał erozję niezawisłości sądownictwa i wrócił do przestrzegania zasad praworządności, powiedział prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów José Igreja Matos na łamach „Handelsblatt” (21.01.2020).

Matos wezwał także poszczególne państwa Unii Europejskiej, by interweniowały ws. reform w polskim sądownictwie. „UE i jej państwa członkowskie muszą w aktywny sposób powstrzymać atak Polski na podstawowe wartości Unii Europejskiej”, zaznaczył prezes EAJ. Jak dodał, sytuacja sądownictwa w Polsce jest „nadal bardzo poważna”.

