Europejskie rynki. Uspokojenie po spadku przez Omikron

Pojawienie się nowego wariantu wirusa spowodowało spadki na rynkach światowych. W piątek 26 listopada europejskie giełdy odnotowały najgorszą sesję od ponad roku. Po tym załamaniu, europejskie akcje wzrosły we wtorek (07.12.2021) do poziomu najwyższego od ponad tygodnia, pobudzone silnym odbiciem w akcjach sektora technologicznego. To wynik zmniejszenia się obaw wywołanych pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa, czyli wariantu Omikron. Na odbicie miało wpływ także złagodzenie polityki monetarnej przez Chiny oraz idące za tym zyski w sektorze wydobywczym.

Uspokojenie na europejskich rynkach

Indeks STOXX 600, obejmujący cały kontynent, zyskał 1,8 proc. i odbił się od poziomów sprzed 26 listopada, gdy indeks doświadczył największego w tym roku tąpnięcia spowodowanego pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa.

– Widzimy przypływ optymizmu. Inwestorzy mówią, że odruchowa reakcja obronna rynków podczas dużego spadku była zbyt pochopna, ponieważ Omikron może nie być tak szkodliwy jak wcześniej sądzono – mówi Danni Hewson, analityk finansowy AJ Bell.

Akcje spółek technologicznych wzrosły o 3,9 proc. po osiągnięciu 7-tygodniowych minimów w poniedziałek. Wcześniejsze niskie wyniki były związane z intensywną sprzedażą akcji spółek o wysokim wzroście.

Giełda zareagowała na wariant Omikron

– Ulgę przynosi to, że chociaż globalna polityka fiskalna ma się zacieśnić w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, nie nastąpi to w ciągu najbliższego miesiąca. A w przypadku Omikronu mamy jeszcze bardziej do czynienia z polityką oczekiwania i patrzenia, co się wydarzy. To daje inwestorom zaufanie do akcji technologicznych i innych – dodaje Hewson.

Indeks STOXX 600 znajduje się obecnie około 5 proc. poniżej swojego rekordowego poziomu z połowy listopada, podczas gdy indeks zmienności Euro STOXX 50 spadł do 25,6. W szczytowym momencie tąpnięcia na rynkach osiągnął on poziom 33,1.

Giganci odzyskują równowagę

Po tym jak bank centralny Chin zmniejszył ilość gotówki, którą banki muszą trzymać w rezerwie, podnosząc ceny metali w nadziei na impuls gospodarczy dla największego konsumenta metali na świecie, akcje górnicze podskoczyły o 3,7 proc.

Wśród spółek indywidualnych British American Tobacco zyskał 2 proc. Po tym, jak podniósł swoją całoroczną prognozę, dzięki temu, że więcej osób przestawiło się na produkty vapingowe (e-papierosy) i doustne produkty nikotynowe.

Akcje Stellantisa, producenta samochodów, wzrosły o 1,7 proc. dzięki planom wygenerowania około 4 mld euro do 2026 roku i około 20 mld euro do 2030 roku z oferty oprogramowania.

Telecom Italia, największa włoska grupa telekomunikacyjna zyskała 1,3 proc. po wyborze Goldman Sachs i LionTree na doradców w sprawie oferty przejęcia przez amerykańskiego giganta funduszowego KKR.

Akcje francuskiej firmy płatniczej Worldline wzrosły o 1,1 proc., gdy Eurobank, jeden z czterech największych greckich pożyczkodawców, w celu wzmocnienia swojej bazy kapitałowej zgodził się sprzedać francuskiej firmie płatniczej 80 proc. swojej działalności w zakresie pozyskiwania akceptantów. Indeksy Eurobanku wzrosły o 1,5 proc.

Najmniej zyskały akcje związane z mediami, telekomunikacją oraz żywnością i napojami.

(RTR/brom)

