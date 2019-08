Europejski projekt pokojowy. Apel prezesa Ewangelickiego Kościoła Nadrenii podczas mszy w Szczytnie

Manfred Rekowski zaapelował w Szczytnie o europejski projekt pokojowy (Friedensprojekt Europa). Podczas niedzielnego (18.08.2019) kazania w Szczytnie - które dawniej nosiło niemiecką nazwę Ortelsburg - powiedział, że taki pokój oznacza nie tylko brak wojny między narodami w Europie. Taki pokój oznacza również sprawiedliwą wymianę handlową między nimi. Oznacza też, że mieszkańcy każdego kraju europejskiego mogą utrzymać się ze swojej pracy i że przepaść między bogatymi a biednymi nie będzie się dalej pogłębiać, mówił najwyższy przedstawiciel Kościoła ewangelickiego w Nadrenii.

Sprawiedliwy pokój i dialog z Chrystusem

Sprawiedliwy pokój obejmuje poza tym wspólne zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, "aby nasze dzieci mogły zachować konieczną przestrzeń dla pokojowego życia na Ziemi", podkreślił Manfred Rekowski. Kościoły, zarówno w Polsce jak i w Niemczech, są powołane do utrzymywania dialogu z Chrystusem, który symbolizuje pokój, dodał. Jezus wskazuje na przyczyny konfliktów zbrojnych. Są nimi, przypomniał Manfred Rekowski, chciwość, chorobliwe ambicje, myślenie w kategoriach stałej konkurencji, zawiść i niezadowolenie z obecnej sytuacji.

Manfred Rekowski wygłosił kazanie podczas mszy z okazji 300-lecia ewangelickiego kościoła w Szczytnie. Teolog urodził się we wsi Mojtyny na Mazurach. Mając 5 lat przybył wraz z rodziną do Republiki Federalnej jako przesiedleniec i poświęcił się w Niemczech studiom oraz pracy duszpasterskiej.

Zabytkowy kielich wraca do Dźwierzut

Dziś wieczorem o godzinie 18:00 Rekowski przekaże gminie ewangelickiej w Dźwieżutach jej zabytkowy srebrny kielich komunijny, który zaginął podczas II wojny światowej. W maju tego roku proboszcz kościoła w Dźwierzutach znalazł przypadkowo w Internecie jego zdjęcie w katalogu jednego z kolońskich domów aukcyjnych. Jak się okazało, kielich ów został dwa dni wcześniej sprzedany na aukcji. Z inskrypcji wygrawerowanej na jego stopce wynikało, że pochodzi z 1897 roku i został podarowany parafii w Dźwierzutach - po niemiecku Mensguth - przez rodzinę Gottlieba Liba z Sąpłat.

Kielich został odkupiony od jego nowych właścicieli przez Kościół Ewangelicki Nadrenii i dziś powróci do kościoła ewangelickiego w Dźwierzutach po wcześniejszym odrestaurowaniu go w tej samej firmie, w której został wykonany. Uroczystości przekazania go towarzyszyć będzie ekumeniczna modlitwa o pokój.

