Europejska Stolica Kultury Esch 2022. Miks kultury i języków

„Zatańcz swój region!”. To jeden ze 160 projektów w ramach tegorocznej Europejskiej Stolicy Kultury. Mieszkańcy Esch-sur-Alzette i 17 innych gmin wLuksemburgu i sąsiedniej Francji proszeni są o przesyłanie za pośrednictwem Instagrama lub TikToka swoich najlepszych figur tanecznych do twórców filmu „Esch2022”. Profesjonaliści zmontują z tego filmik na „Remix Festival”.

Esch-sur-Alzette: Remix Culture

Nowy miks, remiks, jest motywem przewodnim całego programu Europejskiej Stolicy Kultury – wyjaśnia dyrektor generalna Esch2022, Nancy Braun. – Pod hasłem „remiks kultury” łączy się to, co znane, z nieznanym, kultura wysoka z kulturą codzienną. Celem jest stworzenie możliwości, aby różne pomysły połączyły się w coś nowego – mówi Braun w wywiadzie dla DW. – Mieszkańcy są zaproszeni do udziału w tej misji jako partnerzy projektu, ale także jako wolontariusze. Nasze główne przesłanie brzmi: włącz się, kształtuj przyszłość regionu i dobrze się przy tym baw.

Cztery nurty

Projekty, teatr, taniec, muzyka i performance przebiegają w czterech głównych nurtach: Remix Nature, Remix Art, Remix Europe i Remix yourself. Chodzi o przyszłość tego regionu. Całość ma mieć charakter trwały, nie tylko na czas Europejskiej Stolicy Kultury.

Esch-sur-Alzette po zmianach strukturalnych

W Esch-sur-Alzette i na południowym pograniczu Luksemburga mieszkają ludzie ze 122 nacji. Dawny okręg węgla i stali musiał się na nowo odnaleźć w procesie zmian strukturalnych. Pod względem kulturowym chodzi również o emancypację od większej stolicy – Luksemburga. Ale Esch – w porównaniu z Luksemburgiem – nigdy nie był prowincjonalny – mówi Nancy Braun. – Jest bardziej przyziemny i mniej szykowny, ale też bardziej progresywny i eksperymentalny.

Mieszanka języków i kultury

W Esch-sur-Alzette ludzie są dumni z „miksu”. Oprócz luksemburskiego, mówi się tu także po niemiecku, francusku, portugalsku i włosku. Wielu migrantów pochodzi z Portugalii i Włoch. Tysiące Francuzów, Belgów i Niemców codziennie dojeżdża do pracy w Luksemburgu. Wielojęzyczność i wymiana kulturowa odzwierciedlają się w projekcie teatralnym „Idiomatic”. Piątka aktorów próbuje porozumiewać się w pięciu językach – poważnie, zabawnie, a czasem absurdalne.

Nancy Braun

W tym roku planowana jest ożywiona wymiana europejska z dwoma innymi stolicami kultury: Kownem na Litwie i Nowym Sadem w Serbii. Około jedna trzecia projektów w Esch jest powiązana z tymi dwoma miastami. Wszystkie trzy Europejskie Stolice Kultury łączy fakt, że są drugimi co do wielkości w swoich krajach i poprzez kulturę chcą wyjść z cienia swoich stolic.

Wmieszała się pandemia

Nancy Braun, która od czterech lat wraz ze swoim zespołem przygotowuje cykl imprez w Esch, ma nadzieję na łaskawość koronawirusa i dobrą pogodę. – Na szczęście nie wszystko musimy robić cyfrowo. Po tak długim okresie siedzenia w domu ludzie chcą wyjść – mówi Braun.

Projekt "Idiomatic"

Wielki festiwal otwarcia „Remix opening” zaplanowano na 26 lutego, a nie jak zwykle na początek roku. Organizatorzy mają nadzieję, że do tego czasu omikron opuści już Luksemburg i będzie nieco cieplej.