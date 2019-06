Europejska młodzież – polityczna jak jeszcze nigdy?

Już teraz mówi się w Niemczech o nowym pokoleniu politycznym, porównywalnym z pokoleniem 1968 roku, które pod znakiem zapytania postawiło system powojennych Niemiec.

Punkt wyjścia: klimat

Wielu młodych zmobilizował ruch Fridays for Future. W połowie marca odbył się pierwszy ogólnoświatowy strajk klimatyczny, w końcu maja doszło do kolejnego.

Ponad 300.000 osób, głównie uczniów i studentów, demonstrowało także w Niemczech, wielu z nich po raz pierwszy. Podczas pierwszej demonstracji w marcu przeprowadzono badania, z których wynikało, że 31 procent uczniów i studentów nigdy wcześniej nie uczestniczyło w żadnej demonstracji.

Ruch został założony w Szwecji przez Gretę Thunberg. – Ona przejdzie do historii jako ta, która zmieniła dyskurs. Angażując się w ruch Fridays for Future, młodzi ludzie, w tym ci poniżej 18. roku życia i bez prawa do głosowania, po raz pierwszy poczuli, co to znaczy kształtować światową debatę – mówi badacz zachowań młodzieży Simon Schnetzer, wydawca raportu „Młodzi Niemcy”.

Protest jest kobietą

Niemcy powoli odkrywają swoich młodych obywateli. W najważniejszych politycznych debatach w telewizji występują młodzi, oni też królują na przykład na okładce „Spiegla”. To nic innego jak potwierdzenie narastającej od lat tendencji. Już w 2015 roku badania młodzieży („Shell Jugendstudie”) pokazały, że polityką interesuje się 41 procent młodych, podczas gdy w 2002 roku deklarowało to jedynie 31 procent.

W ostatnich latach na pewno zaszła też zmiana: protest jest kobietą. Z badań prowadzonych na Politechnice w Chemnitz wynika, że protesty Fridays for Future w Amsterdamie, Florencji, Warszawie i Wiedniu w 70% były prowadzone przez kobiety.

Nowa kultura protestu rozwija się poza instytucjami. W ankiecie Fundacji im. Friedricha Eberta z 2016 roku tylko 16% osób zaangażowanych w protesty deklarowało zaangażowanie na rzecz partii politycznych lub związków zawodowych.

Klip youtubera Rezo miał miliony odbiorców przed wyborami

Siła mediów społecznościowych

Młodzi mają potężnych sprzymierzeńców: media społecznościowe. Krótko przed wyborami europejskimi głośno komentowano w Niemczech wideo niemieckiego youtubera Rezo, gdzie pod ostrzałem znalazły się tradycyjne partie ludowe CDU i SPD, głównie za brak polityki klimatycznej. Klip, w którym 70 znanych youtuberów odradzało głosowanie na te partie, kliknięto 14 milionów razy.

Do osób wspierających Rezo należy youtuberka Diana zur Löwen, która ma 600.000 abonentów. Publikuje treści związane z modą i urodą, ale ostatnio angażuje się też w politykę. Nakręciła materiał o aborcji i współpracowała przed wyborami z Parlamentem Europejskim.

Dla politolożki i założycielki „Y-polityki" Tanji Hille wpływ gwiazd mediów społecznościowych jest decydujący. – W moim pokoleniu było jeszcze tak, że musieliśmy aktywnie zdobywać informacje. Dziś młodzi ludzie jak Diana zur Löwen przynoszą ci polityczne tematy do domu – mówi 27-latka.

Politycy bez pasji

Znaczenie młodych ludzi wolno dociera do establishmentu. W tradycyjnych partiach jest mało młodych ludzi. Na wideo Rezo rządząca CDU odpowiedziała 11-stronicowym tekstem opublikowanym w sieci jako PDF. – Kto tak reaguje, ten nie rozumie młodzieży. Przecież tego nikt nie przeczyta – komentuje Anna Nell z Freiburga. 19-latka działa w bezpartyjnej grupie „Młody Freiburg”. – Wybory europejskie pokazały, co jest w stanie zdziałać fala młodych ludzi. Świat musi nas brać na poważnie – mówi Nell.

Anna Nell angażuje się w grupie "Młody Freiburg"

Postawę partii politycznych krytykuje też Diana zur Löwen. – Uważam, że to, czego wielu ludzi ma dość, to bezkrwistość polityków. Chcemy znów zobaczyć pasję i polityków, którzy zaproszą nas na Instagramie do swojego życia – mówi youtuberka.

Potencjał młodych

W ruch Fridays for Future angażują się głównie młodzi wykształceni ludzie z klasy średniej. Ruch ten nie jest w Niemczech zupełnie apolityczny, bo wielu z nich działa także w Lewicy i Zielonych. Jednak wybory europejskie pokazały potencjał młodych. – Myślę, że widzimy dopiero początek. Tradycyjna polityka ulegnie zmianie, bo młodzi ludzie mają bardzo silne przekonania i udaje im się dotrzeć do niezwykle wielu ludzi – mówi badacz zachowań młodzieży Simon Schnetzer, wydawca raportu „Młodzi Niemcy”.