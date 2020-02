Europejscy szefowie dyplomacji domagają się zakończenia walk o Idlib

Sygnatariusze apelu opublikowanego w środę (26.02.2020) na portalu t-online, wśród nich ministrowie spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz i Niemiec Heiko Maas, wzywają syryjski reżim i jego sojuszników do zakończenia walk w prowincji Idlib w północno-zachodniej Syrii i powrotu do zawieszenia broni uzgodnionego jesienią 2018. Unijni szefowie dyplomacji żądają niezwłocznego zakończenia walk oraz ochrony pracowników organizacji humanitarnych i personelu medycznego.

Wzywają też Rosję do kontynuowania negocjacji z Turcją, „by rozładować straszliwą sytuację w Idlibie i przyczynić się do politycznego rozwiązania”. Jak piszą europejscy dyplomaci, Rosja nie może też uniemożliwiać Radzie Bezpieczeństwa ONZ „odnowienia ponadgranicznego transportu pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej do północno-zachodniej Syrii”.

Sytuacja syryjskich uchodźców już jest katastrofalna

Tylko polityczne rozwiązanie

W długoterminowej perspektywie konflikt w Syrii może zostać rozwiązany tylko politycznie. Obecna ofensywa prowadzona w celu odzyskania prowincji Idlib „opiera się na mylnym przekonaniu”, piszą w swoim apelu ministrowie. „Te same przyczyny będą miały te same skutki: radykalizacja, niestabilność w Syrii i regionie oraz wypędzenia – w kraju, którego ponad 50 procent ludności już zostało wysiedlone lub uciekło”.

„Sąsiadom Syrii należy się nasze uznanie za niebywały wysiłek, podejmowany przez nich dla zapewnienia ochrony Syryjczykom, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę” – piszą dalej europejscy dyplomaci. Zaznaczają, że „w obliczu tej tragedii także Europejczycy poczuwają się do odpowiedzialności” a Unia Europejska i jej państwa członkowskie, które są największymi dawcami pomocy humanitarnej dla syryjskiej ludności, „w obliczu rozwoju kryzysu w Idlibie będą kontynuowały i zwiększały swoje wysiłki”.

Namiastka codzienności w obozie dla rodzin uchodźców Ma’arrat Misrin

Odpowiedzialni muszą stanąć przed sądem

14 unijnych szefów dyplomacji chce doprowadzić do tego, by zbrodnie wojenne w Syrii zostały zbadane przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. „Musimy nazwać odpowiedzialnych po imieniu i pociągnąć ich do odpowiedzialności”.

Apel podpisali Philippe Goffin (Belgia), Jeppe Kofod (Dania), Urmas Reinsalu (Estonia), Pekka Haavisto (Finlandia), Jean-Yves Le Drian (Francja), Arancha Gonzalez Laya (Hiszpania), Stephanus Blok (Holandia), Simon Coveney (Irlandia), Linas Linkevicius (Litwa), Heiko Maas (Niemcy), Jacek Czaputowicz (Polska), Augusto Santos Silva (Portugalia), Ann Linde (Szwecja) i Luigi Di Maio (Włochy).

