Europejscy artyści przeciwko nacjonalizmowi

Próba wtargnięcia do Reichstagu czy rygorystyczna polityka premiera Węgier Viktora Orbana wobec Uniwersytetu Teatralnego i Sztuk Filmowych w Budapeszcie: „Istnieje pilna potrzeba działania”, mówi szefowa Akademii Sztuk w Berlinie (AdK) Jeanine Meerapfel. W jaki sposób instytucje kulturalne, artyści mogą przeciwdziałać antydemokratycznym, nacjonalistycznym siłom w Europie? Jak stwierdza, pytanie to zajmuje ją od objęcia funkcji prezes AdK w 2015 roku.

Dlatego w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE Meerapfel zaprosiła do Berlina ludzi kultury i sztuki na trzydniową konferencję. Uczestniczy w niej blisko 60 instytucji oraz artystów i intelektualistów, wśród nich austriacki pisarz Robert Menasse, brytyjska pisarka A.L. Kennedy, polsko-niemiecki publicysta Basil Kerski, francuska historyk sztuki Bénédicte Savoy czy niemiecki badacz współczesności Philipp Ther. Tematem dyskusji jest ni mniej, ni więcej, tylko przyszłość Europy, a przede wszystkim utrzymanie jej kultury i sztuki.

Prezes Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie Jeanine Meerapfel

Projekt kulturowy – Europa

Podczas gdy zdającą się rozpadać Europę opanowują coraz to nowe nacjonalizmy, prezes AdK Meerapfel uważa kulturę za niezbędny, stały element wiążący. – Chcemy wspólnie stawić czoła prawicowemu ekstremizmowi w Europie i przeciwstawić się oddalaniu się od siebie narodów – mówi Meerapfel w rozmowie z DW. – Zachowujemy swoją tożsamość, ale podajemy sobie ręce. Próbujemy zrozumieć, co porusza innych. To ważne, bo w przeciwnym wypadku przeważy to, co dzieli. Wówczas nie znajdziemy już wspólnego języka. Raz już to przeszliśmy i nie chcemy przeżywać ponownie – podkreśla.

Na zakończenie kongresu ma powstać skierowany do Unii Europejskiej manifest określający UE jako „godny ochrony projekt kulturowy”.

Jak ważna jest ta ochrona, podkreśla francuska pisarka Cécile Wajsbrot. „W czasach, gdy granice w Europie leżą nie tyle między państwami, ile w samych tych państwach – między tymi, którzy wierzą w demokrację i kulturę a tymi, którzy nie wierzą w nie lub nimi gardzą – europejski sojusz akademii byłby ważnym symbolem”, stwierdziła Wajsbrot w oświadczeniu. Jak dodała: „Byłby to dalszy krok do pogłębienia Unii Europejskiej, która dzisiaj opiera się niemal wyłącznie na gospodarce”.

Robert Menasse: Możemy kształtować Europę

Austriacki pisarz Robert Menasse, autor pierwszej powieści o Unii Europejskiej („Stolica”, 2017) dostrzega zwłaszcza w krajach takich jak Węgry i Polska zagrożenie dla wolności kultury. – Zagrożenie jest tym większe, że UE jest zbyt niezdecydowana, by się bronić – mówi w rozmowie z DW. Artyści są, jego zdaniem, „naturalnymi przeciwnikami” nacjonalizmu. Nawet, jeżeli dotąd o wielu za mało podejmowało ten temat. Dlatego tak ważny jest berliński kongres.

Protest przeciwko ograniczaniu wolności sztuki, Warszawa, kwiecień 2019

Menasse uważa się za pesymistę, dlatego musi powiedzieć: „Koniec końców chodzi o ratowanie własnej duszy; kiedy nastanie cała ta nędza, chcę, żebym mógł przynajmniej powiedzieć: ostrzegałem, byłem przeciwko temu!”. Gdyby miał pisać piękną bajkę o Europie, jej tematem byłby „pierwszy, nie-narodowy kontynent”. – Musimy kształtować Europę. Albo musimy cierpieć – podsumowuje.

Także Klaus Staeck, były prezes Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie uważa, że najwyższy czas, by ludzie kultury i ich instytucje połączyły siły, choćby tylko po to, by wywalczyć więcej dla ofiar państwowej samowoli. – Życzyłbym sobie, żeby istniał już 'Sojusz akademii', kiedy chodziło o to, by chronić przed długim aresztem domowym chińskiego artystę Ai Weiweia, wydostać z karnego obozu w Jakucji ukraińskiego filmowca Ołeha Sencowa i międzynarodowymi protestami zapobiec absurdalnemu, pokazowemu procesowi rosyjskiego reżysera Kiriłła Sieriebriennikowa.

Dystans społeczny podzielił, ale i połączył

„Nigdy nie było tak dobrej chwili do stworzenia „Europejskiego Sojuszu Akademii!", jest przekonany także reżyser filmowy Wim Wenders i wskazuje na doświadczenia z pandemią koronawirusa: „Wyznaczył nam granice wirus, który sam nie przestrzega żadnych granic. Dystans społeczny nas podzielił. Zarazem sprawił, że w wyizolowaniu czuliśmy się zjednoczeni i rozbudził w nas głęboką tęsknotę do nowego współżycia”. Czy doświadczenie to stanie się ostatecznie notką, zmarnowaną szansą w pamięci ludzkości?”, zastanawia się Wenders.

Pandemia nie oszczędziła także berlińskiego kongresu AdK. – Pomysł był właściwie taki, że spotkamy się osobiście. Teraz musimy się poznać częściowo za pośrednictwem mediów cyfrowych – mówi prezes Akademii w Berlinie Jeanine Meerapfel. Ale i tak pomysł jest do zrealizowania. – Kultura i sztuka zawsze wskazywały, nie rozwiązania, ale drogi. Drogi myślenia, uświadamiania – dodaje. Nie inaczej jest w pandemii.

Akademia Sztuk Pięknych w Berlinie założona w 1696 roku, należy do najstarszych europejskich instytucji kulturalnych. Jest międzynarodową społecznością artystek i artystów w sześciu sekcjach: sztuk pięknych, architektury, muzyki, literatury, teatru oraz filmu i sztuk medialnych. Obecnie skupia 416 członków.