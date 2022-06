Europejczycy bardziej lubią Unię, Rosję oceniają źle

Agresja Rosji na Ukrainę wzmocniła poparcie mieszkańców dla Unii Europejskiej – pokazują opublikowane w środę (22.06.22) najnowsze wyniki Eurobarometru, czyli badania unijnej opinii społecznej. Wynika z nich, że dzisiaj prawie 2/3 Europejczyków (a dokładnie 65 proc.) docenia członkostwo w Unii Europejskiej. To najwyższy rezultat od 15 lat, kiedy w 2007 r. poparcie dla Unii wyniosło 58 proc. Jeszcze wyższe notowania Unia ma w Niemczech (77 proc.) i w Polsce, gdzie aż 72 proc. mieszkańców członkostwo w UE ocenia dobrze.

Największy skok poparcia dla Wspólnoty w ostatnich miesiącach, a zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie, odnotowano jednak przede wszystkim w trzech państwach, czyli na Litwie (+20 proc.), Malcie (+12 proc.) i w Estonii (+9 proc.). Najmniejszy – w Grecji i Słowacji, gdzie najwięcej respondentów uważa przynależność do Unii za „ani dobrą, ani złą”.

– W sytuacji, gdy na nasz kontynent powraca wojna, Europejczycy czują się pewniej, kiedy są częścią Unii Europejskiej – skomentowała w środę wyniki badania Roberta Metsola, szefowa PE.

Europejczycy nie lubią Rosji

Wojna w Ukrainie zmieniła też podejście Europejczyków do innych aktorów światowej sceny politycznej. I tak, najmniejszym od lat zaufaniem cieszą się wśród mieszkańców Wspólnoty Rosja i Chiny. Jedynie 10 proc. badanych postrzega Rosję pozytywnie (w Polsce: 9 proc., w Niemczech: 8 proc.), co oznacza trzykrotny spadek w porównaniu do badań z 2018 r., kiedy to Moskwa cieszyła się sympatią 30 proc. mieszkańców Unii Europejskiej. Poparciem Europejczyków cieszą się też sankcje wobec Rosji - aż co ósmy badany popiera nałożenie sankcji ekonomicznych na rosyjski rząd, firm i oligarchów, a niemal co szósty zadowolony jest też z reakcji UE na rosyjską agresję na Ukrainie.

Rosja nie jest lubianym państwem wśród obywateli UE

Spadło również zaufanie Europejczyków wobec Chin, które cieszą się pozytywną opinią jedynie wśród 22 proc. pytanych. Wzrosło natomiast wobec Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Te drugie postrzega pozytywnie 58 proc. badanych, co oznacza wzrost o 13 proc. w porównaniu z latami poprzednimi, bo w 2018 r., czyli za czasów prezydentury Donalda Trumpa, Amerykę pozytywnie postrzegało jedynie 45 proc. Europejczyków. W Polsce te wyniki są jeszcze wyższe, bo tu USA dobrze ocenia 90 proc. Polaków, a Wielką Brytanię – 85 proc.

Mieszkańcy spodziewają się podwyżek

Badania ujawniły także, że większość obywateli UE postrzega wojnę w Ukrainie jako fundamentalną zmianę, której konsekwencje odbiją się na ich życiu. I tak, aż 61 proc. Europejczyków spodziewa się, że wojna znacząco wpłynie na ich życie, zaś tylko 1/3 respondentów (37 proc.) uważa, że „ich życie będzie toczyć się bez zmian”. Dodając do tego inflację i rosnące koszty życia, dzisiaj czworo z dziesięciu mieszkańców Unii uważa, że wojna obniżyła ich standard życia i że ta sytuacja będzie trwała jeszcze przez kolejny rok, zaś kolejne 47 proc. pytanych przyznało, że spodziewa się pogorszenia warunków życiowych w ciągu nadchodzącego roku.

Najczęściej wymienianymi konsekwencjami wojny są tu wzrost cen energii i wzrost cen żywności, pytani wyrażali również obawy co do tego, czy uda im się opłacić rachunki. Z drugiej jednak strony aż 59 proc. Europejczyków postrzega obronę wspólnych europejskich wartości takich jak wolność i demokracja, jako priorytet, nawet jeśli miałoby to wpłynąć na ceny i koszt życia. Także 58 proc. Polaków i więcej, bo aż 65 proc. Niemców jest w stanie zaakceptować wzrost cen prądu i produktów żywnościowych, jeśli miałoby to oznaczać cenę za obronę suwerenności Ukrainy.

– Jest to wyraźny pokaz europejskiej solidarności i odporności. Obywatele UE są głęboko przywiązani do wolności, są gotowi bronić naszych wartości i coraz bardziej zdają sobie sprawę, że demokracji nie można już traktować jako czegoś oczywistego – powiedziała Roberta Metsola.

Polacy chcą ochrony granic

Rosnące obawy gospodarcze znajdują także odzwierciedlenie w priorytetach politycznych obywateli UE, którzy chcą, aby Parlament Europejski i Unia jako całość skupiły się po pierwsze na walce z biedą i wykluczeniem społecznym (38 proc.), po drugie: ochroną zdrowia publicznego (35 proc.), po trzecie: walką o demokrację i praworządność (32 proc.). Na kolejnych pozycjach na liście znalazły się obrona praw człowieka i wolności słowa. Tu jednak priorytety różnią się znacznie w zależności od państwa członkowskiego.

I tak, w świetle wojny w Ukrainie dla niemal połowy badanych Polaków (47 proc.) priorytetem jest polityka obronna UE i konieczność ochrony granic zewnętrznych Unii. Na drugim miejscu znalazła się ochrona zdrowia publicznego (34 proc.), na trzecim: demokracji i praworządności (32 proc.). Co czwarty badany Polak za istotną uważa również solidarność unijną i współpracę między państwami członkowskimi. Dla porównania, dla Niemców najważniejszym zadaniem PE jest walka o demokrację i praworządność (49 proc.), potem zapewnienie ochrony zdrowia publicznego, następnie walka z biedą. Ochronę granic jako ważną postrzega jedynie 33 proc. Niemców i – średnio – 27 proc. Europejczyków.

W badaniu udział wzięło prawie 27 tys. mieszkańców UE z 27 państw członkowskich. W Polsce przeprowadzonych zostało nieco ponad tysiąc wywiadów „twarzą w twarz”.