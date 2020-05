Europa ostrożnie wyzwala się z zastoju. Coraz więcej swobód

Włochy

Po prawie dwóch miesiącach najostrzejszych w Europie restrykcji włoskie władze znoszą powoli zakaz wychodzenia z domu. Od poniedziałku 60 mln Włochów może znów wyjść z domu, by uprawiać sport czy iść na spacer. Przemysł i branża budowlana mogą znowu podjąć pracę. Większość sklepów pozostaje jednak zamknięta; restauracje i bary mogą przygotowywać tylko potrawy na wynos i do czerwca gastronomia będzie jeszcze zamknięta dla gości.

Nie ma jednak mowy o tym, żeby ludzie mogli wychodzić na ulice gromadnie. Nawet w kręgu rodzinnym wolno odwiedzać się tylko pojedynczym osobom.

Austria

Od poniedziałku w Austrii, w ograniczonym zakresie, dozwolone są znów odwiedziny w ośrodkach opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Poza tym 100 tys. uczniów najwyższych klas może powrócić do szkoły na regularne lekcje. Kilkustopniowy plan rządu przewiduje powrót uczniów do szkół podstawowych i niższych klas szkół średnich w połowie maja, a wszystkich pozostałych na początku czerwca.

W Austrii otwarte są prawie wszystkie sklepy i zakłady usługowe. Od 15 maja otwarte mają być restauracje, z końcem maja hotele. W dalszym ciągu obowiązują zasady higieny: minimalny odstęp jednego metra oraz oraz nakaz noszenia maseczek w sklepach i środkach komunikacji publicznej.

Polska

Obywatele polscy pracujący lub studiujący w Niemczech, w Słowacji, Czechach lub na Litwie od poniedziałku, wracając do Polski, nie muszą odbywać 14-dniowej kwarantanny. Obowiązuje ona jednak personel medyczny i osoby pracujące w ośrodkach opieki pielęgnacyjnej.

Polskie władze zadecydowały o otwarciu hoteli, centrów handlowych i obiektów sportowych pod gołym niebem.

Kontrole na granicach z innymi krajami Unii Europejskiej utrzymane będą do 13 maja; tak długo do kraju nie wolno też wjeżdżać cudzoziemcom. Wyjątki dotyczą osób posiadających kartę stałego pobytu, kierowców TIRów i dyplomatów.

Węgry

Na Węgrzech wolno poruszać się poza Budapeszt i jego peryferie utrzymując zalecany odstęp. Restauracje mogą serwować dania obsługując klientów poza lokalem. W całym kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek w sklepach i środkach komunikacji publicznej.

Węgry: także w budapesztańskim metrze obowiązuje nakaz noszenia maseczek

Grecja

Grekom wolno od dziś już bez ograniczeń wychodzić z domu, lecz nie wolno im wyjeżdżać do innej prefektury. Otwarte są zakłady fryzjerskie, sklepy ze sprzętem AGD i księgarnie. Maseczki trzeba nosić w środkach komunikacji publicznej, windach i szpitalach oraz gabinetach lekarskich.

Portugalia

W Portugalii zezwolono na otwarcie małych sklepów. Wolno uprawiać sport na powietrzu; w środkach komunikacji publicznej oraz sklepach trzeba nosić maseczki. Odwołano w niedzielę stan wyjątkowy ogłoszony 19 marca. Wzywa się jednak Portugalczyków, aby w miarę możliwości dalej pozostawali w domach. Od 18 maja do szkół będą mogli powrócić uczniowie wyższych klas szkół średnich. Przypuszczalnie do końca roku szkolnego prowadzona będzie dalej zdalna nauka w szkołach podstawowych i średnich. Od 18 maja znów otwarte będą muzea, bary, restauracje i galerie sztuki. W ostatni majowy weekend na boiska wybiec będą mogły drużyny piłkarskie. Teatry kina i duże centra handlowe otwarte będą po 1 czerwca. Zakazane są skupiska ponad 10 osób.

Francja

Surowe restrykcje Francja chce odwołać dopiero po 11 maja. Wtedy wprowadzony będzie też obowiązek noszenia maseczek w środkach komunikacji publicznej. Także 11 maja otwarte mają zostać sklepy. Co najmniej do 1 czerwca zamknięte będą jeszcze restauracje i kawiarnie oraz plaże. Minister zdrowia Olivier Veron ostrzegł w niedzielę, że termin 11 maja może zostać jeszcze odwołany, jeżeli będzie nakazywała to sytuacja epidemiczna. W gazecie „Le Parisienne" stłumił on nadzieje na beztroskie wakacje latem. „Nie jestem pewien, czy znowu będą mogły być otwarte plaże". Jak zaznaczył, osobiście nie kupowałby jeszcze biletów lotniczych.

Belgia

W poniedziałek rozpoczęła się pierwsza faza znoszenia restrykcji. Na trasę wyruszyć ma znów więcej autobusów i pociągów; obowiązek noszenia maseczki mają wszystkie osoby powyżej 12. roku życia. Dozwolone jest wznowienie działalności firm, których klientami są inne firmy, lecz nie wolno im obsługiwać osób prywatnych.

Z dzisiejszym dniem wolno otwierać znów sklepy pasmanteryjne i sklepy z materiałami. Oprócz handlu spożywczego reszta sklepów jest jeszcze zamknięta.

Aktywność sportowa dopuszczalna jest pod warunkiem zachowania odstępu, nawet dwóm osobom, które nie muszą mieszkać pod jednym dachem. Władze w dalszym ciągu zalecają pracę zdalna i ludzie powinni wychodzić z domu tylko po zakupy, do lekarza lub jeżeli to konieczne - do pracy. Następne etapy odwoływania restrykcji przewidziane są na 11 i 18 maja. Dopiero w trzeciej fazie mowa będzie o stopniowym otwieraniu szkół.

Serbia

Serbia chce znosić restrykcje przypuszczalnie od środy - oświadczył prezydent Aleksander Vucic. Liczba infekcji spadła na tyle, że można otworzyć centra handlowe, kawiarnie i restauracje - z nakazem utrzymywania odstępów. W przyszłym tygodniu wznowiona ma być także komunikacja podmiejska.

Wielka Brytania

Większych widoków na zniesienie restrykcji nie ma jak na razie w Wielkiej Brytanii. Co prawda ograniczenia obowiązują teraz jeszcze tylko do czwartku, lecz nie zanosi się na to, by je zniesiono w obliczu setek osób zmarłych na COVID-19 - jest ich tu więcej niż w Hiszpanii czy Włoszech.

(DPA/ma)