Europa: „Nie” dla obowiązku szczepień i restrykcji wobec nieszczepionych

„Wypłaszczanie krzywej" było od początku jednym z głównych haseł pandemii koronawirusa. Dotychczas chodziło o krzywą dziennych nowych zakażeń. Teraz jednak inna krzywa się spłaszcza: krzywa nowych szczepień. Podczas gdy na początku roku kampania szczepień w UE została spowolniona przez brak szczepionek, teraz coraz częściej brakuje osób, którym można je podawać.

Nie podoba się to wielu politykom, zwłaszcza w obliczu rosnących wskaźników zachorowalności i rozprzestrzeniania się wariantu Delta. Dlatego w niektórych krajach ponownie rozgorzała debata na temat tego, czy należy różnicować ograniczenia dla osób zaszczepionych i nieszczepionych. Albo czy obowiązkowe szczepienia są w ogóle drogą do osiągnięcia pożądanej odporności stadnej.

Podczas gdy w Niemczech trwa jeszcze debata, rządy innych krajów już wyciągnęły konsekwencje. Zwłaszcza obowiązkowe szczepienia dla niektórych grup zawodowych wzbudziły kontrowersje. W kilku krajach doszło do protestów.

Protest przeciwników obowiązkowych szczepień w Grecji, 21 lipca 2021

Francja: Obowiązek szczepień warunkiem wykonywania zawodu

We Francji ponad 160 tys. osób demonstrowało w miniony weekend przeciwko rządowym planom wprowadzenia surowych ograniczeń związanych z pandemią, podały władze. Protesty budzi przede wszystkim planowane obowiązkowe szczepienie dla niektórych grup zawodowych. Od połowy września pracownicy służby zdrowia i opieki, a także pracownicy ochrony i ratownicy będą musieli udowodnić, że zostali zaszczepieni, aby móc wykonywać swoją pracę. Ci, którzy nie są w stanie tego zrobić, zostaną zawieszeni bez prawa do wynagrodzenia. Przeciwnicy tych środków uważają to za niedopuszczalną ingerencję w samostanowienie ludzi.

Protestowano także przeciw planowanej regule, by unijny cyfrowy certyfikat covidowy stał się warunkiem dostępu do miejsc otwartych dla publiczności, takich jak muzea i centra handlowe, restauracje i bary oraz pociągi dalekobieżne. Tak zwany „zielony paszport" informuje, czy dana osoba jest zaszczepiona, wyleczona lub czy wynik jej testu jest negatywny.

W większości protesty przebiegały spokojnie, doszło jednak do pojedynczych starć z policją.

Sprzeciw wobec planowanych regulacji zgłosiła również opozycja. Ostatecznie jednak parlament zdecydowaną większością głosów przyjął poprawioną wersję ustawy o restrykcjach. Sondaże pokazały, że także większość społeczeństwa opowiada się za zwiększeniem obszarów, do których dostęp możliwy jest jedynie z „zielonym paszportem”.

Grecja: Natychmiastowy obowiązek szczepień dla opiekunów

Również w Grecji doszło w zeszłym tygodniu do protestów przeciwko działaniom rządu w walce z pandemią. Tu rząd już w połowie lipca wymusił obowiązkowe szczepienia dla zawodów pielęgniarskich. Pracownicy mają jeszcze czas do połowy sierpnia, aby rozpocząć szczepienia, w przeciwnym razie grozi im zawieszenie bez wynagrodzenia. Nowe prawo ma również ułatwić pracodawcom zatrudnianie personelu pielęgniarskiego na zastępstwo na czas określony.

Od września szczepienia będą obowiązkowe w całym sektorze opieki zdrowotnej w Grecji. Pracodawcom, którzy zatrudnią nieszczepionych pracowników, będą grozić grzywny w wysokości do 200 000 euro.

Także wizyty w restauracjach i instytucjach kulturalnych w Grecji są zarezerwowane jedynie dla osób zaszczepionych. Przedłożenie negatywnego wyniku testu na koronawirusa już nie wystarczy.

W ubiegły czwartek, w dniu głosowania parlamentarnego nad ustawą o obowiązkowych szczepieniach, około 5000 osób demonstrowało przeciwko nowym regulacjom w całym kraju. W Atenach, jak podała policja, było to około 3000 osób. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych i gazu łzawiącego, aby utrzymać demonstrantów z dala od parlamentu.

Włochy: „Nie” dla paszportów covidowych

Obowiązkowe szczepienia pracowników służby zdrowia obowiązują we Włoszech już od końca marca. Protesty, do których doszło w miniony weekend, dotyczyły innych obostrzeń. W kilku dużych miastach tysiące ludzi demonstrowały przeciwko decyzji rządu, zgodnie z którą od 6 sierpnia wiele publicznie dostępnych miejsc we Włoszech będzie zarezerwowanych dla posiadaczy „zielonego paszportu”.

Na przykład każdy, kto zechce pójść na siłownię, basen, do muzeum lub restauracji, będzie musiał udowodnić, że był szczepiony, wyzdrowiał lub niedawno uzyskał negatywny wynik testu. Co do stolików na zewnątrz restauracji, restauratorzy sami będą mogli decydować, czy obsłużą gości, którzy nie posiadają covidowych paszportów.