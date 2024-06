EURO 2024. Setki nielegalnych wjazdów do Niemiec

Tuż przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w piłce nożnej policja federalna odnotowała już setki nielegalnych wjazdów lub prób wjazdu do Niemiec.

Wprowadzone tymczasowo z powodu Mistrzostw Europy w piłce nożnej kontrole graniczne umożliwiły wykrycie 1400 nielegalnych wjazdów przed rozpoczęciem turnieju. Jak powiedziała minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser w wywiadzie dla „Bild am Sonntag”, ponadto 900 osobom uniemożliwiono wjazd do kraju między 7 a 13 czerwca. Wydano 173 nakazy aresztowania. „To pokazuje, że nasze metody działają” – stwierdziła szefowa MSW. Celem jest wczesne rozpoznanie i zatrzymanie przestępców.

Według minister zidentyfikowano również 19 poszukiwanych osób poszukiwanych w sferze przestępstw motywowanych politycznie i aresztowano 34 przemytników. Rozszerzone kontrole odbywają się również na granicach z Danią, Francją i krajami Beneluksu, gdzie wcześniej nie były przeprowadzane. Ponadto, podróżni ze strefy Schengen mogą być poddawani kontrolom na lotniskach i w portach.

„Największa operacja w historii policji federalnej”

22 000 funkcjonariuszy policji federalnej będzie zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy. Według Nancy Faeser jest to największa operacja w historii policji federalnej. – Chronią nasze granice, lotniska i transport kolejowy – powiedziała socjaldemokratka. Kontrole są planowane do 19 lipca, czyli do kilku dni po finale Mistrzostw Europy, który odbędzie się 14 lipca.

Już pod koniec maja niemieckie MSW zapowiedziało przedłużenie o pół roku obowiązujących od początku 2024 stałych kontroli na granicach lądowych z Polską, Czechami i Szwajcarią. Uzasadniono to zwalczaniem przestępczości związanej z przemytem ludzi oraz ograniczeniem nielegalnej migracji.

Wzrost migracji na tzw. „szlaku białoruskim”

Zwłaszcza na granicach z Polską i Czechami – wzdłuż tak zwanego „szlaku białoruskiego” – ponownie wzrosła liczba migrantów. Od początku stycznia do końca maja policja federalna odnotowała 2 215 nielegalnych wjazdów na tej trasie, jak poinformowała agencja prasowa DPA.

W styczniu i lutym było ich odpowiednio 26. i 25, w marcu liczba ta wzrosła do 412, w kwietniu do 861, a w maju, według wstępnych danych, do 891. Od początku roku w Brandenburgii wykryto 1 021 migrantów, którzy przekroczyli nielegalnie granicę, w Saksonii 867 i 327 w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Pomimo tego rosnącego trendu, ogólne liczby są jednak znacznie niższe niż w ubiegłym roku. Jak donosi Integration Media Service, który opracowuje statystyki policyjne, w ubiegłym roku do końca maja policja federalna wykryła na szlaku białoruskim 6000 nielegalnych przekroczeń granicy.

(Tagesschau/jar)

