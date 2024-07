Porządkowi bili kibica. Jest śledztwo

Kilkunastominutowe wideo opublikowane przez portugalską gazetę „Record” na platformie X pokazuje kilku porządkowych, jak biją i kopią mężczyznę w pobliżu boiska podczas meczu. Mimo, iż mężczyzna jest przytrzymywany, pracownik ochrony uderza go kilka razy w okolicach głowy. Potem jest dalej kopany na ziemi. Inna osoba – najwyraźniej również kibic – leży obezwładniony na ziemi.

Wideo zostało najwyraźniej nagrane z bloku kibiców.

Media: chciał wbiec na boisko

Do zdarzenia doszło 1 lipca br. podczas meczu Portugalia-Słowenia na Euro 2024.

Według portugalskiej gazety „Correio da Manhã” jeden z kibiców próbował wbiec na boisko po tym, jak Cristiano Ronaldo trafił w serii rzutów karnych. Gazeta powołuje się na zeznania naocznego świadka.

Jest dochodzenie

Policja we Frankfurcie prowadzi już dochodzenie w sprawie podejrzenia o uszkodzenie ciała.

Jak powiedział z rozmowie z radiem HR komendant frankfurckiej policji Stefan Müller, dwóch kibiców z bloku Portugalii chciało wbiec na boisko. Doprowadziło to do „wzajemnej konfrontacji”. Ofiary brutalnej interwencji to niemieccy kibice z Nadrenii Północnej-Westfalii, podaje portal telewizji ntv. Incydent został w całości zarejestrowany przez kamery na stadionie, a policja zna personalia czterech zaangażowanych w incydent osób.

