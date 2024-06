EURO 2024. Bezpieczeństwo „najwyższym priorytetem”

– Obecna sytuacja w zakresie bezpieczeństwa jest ogólnie rzecz biorąc napięta, ale służby bezpieczeństwa są optymalnie przygotowane – powiedziała szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser na konferencji prasowej z ministrem spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbertem Reulem we wtorek (04.06.2024) w Berlinie. Nie było konkretnych oznak przygotowywanych ataków, ale zagrożenie „jest ogólnie wysokie”.

Tegoroczne Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej potrwają od 14 czerwca do 14 lipca w dziesięciu niemieckich miastach: Berlinie, Kolonii, Monachium, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, Dortmundzie, Lipsku, Gelsenkirchen, Stuttgarcie i Düsseldorfie. Według szefowej resortu spraw wewnętrznych na stadionach podczas meczów spodziewanych jest 2,7 miliona osób, a w strefach kibców – łącznie do dwunastu milionów odwiedzających.

Nancy Faeser przyznała, że w obszarze terroryzmu islamistycznego obecnie największe zagrożenie stanowi oddział bojowników tzw. Państwa Islamiskiego w Afganistanie i Azji Środkowej (ISPK). Jej zdaniem wyzwania dla bezpieczeństwa podczas mistrzostw Europy są jednak znacznie bardziej zróżnicowane. Dotyczą między innymi przemocowych pseudokibiców oraz kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego.

Wielkie wyzwanie dla policji

Nancy Faeser zapowiedziała „wysoką obecność” policji we wszystkich miejscach z dużymi skupiskami ludzi. Turniej piłkarski będzie „wielkim wyzwaniem” dla służb interwencyjnych w całym kraju. – To nie będzie przechadzka – dodał Herbert Reul. Wszystkie dostępne siły zostaną wdrożone, władze bezpieczeństwa są „przygotowane najlepiej jak to możliwe”.

Oboje politycy przypomnieli doświadczenia władz z wcześniejszymi dużymi wydarzeniami, jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Niemczech w 2006 roku oraz międzynarodowe spotkania na szczycie. Szefowa MSW podkreśliła, że już podczas Mistrzostw Świata w 2006 roku panowała napięta sytuacja bezpieczeństwa. Jednakże obecnie uległa ona dodatkowo zaostrzeniu, na przykład z powodu ataków cybernetycznych.

Nancy Faeser i Herbert Reul nie podali szczegółów dotyczących środków bezpieczeństwa, powołując się na wymogi taktyczne. Reul stwierdził, że wokół stadionów obowiązuje „wielopoziomowy system” środków bezpieczeństwa. Zaznaczył między innymi, że podejmowane są również działania obronne przeciwko dronom. Wokół stadionów obowiązują strefy zakazu lotów.

Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii, kluczowe znaczenie mają pozyskiwanie informacji oraz ich wymiana między krajami i organami władzy w kontekście zagrożenia ze strony ekstremistycznych jednostek i grup. Powiedział również, że istnieje wyraźne, duże potencjalne zagrożenie ze strony ISPK, oddziału IS. Według służb bezpieczeństwa w kraju i za granicą organizacja ta obecnie uchodzi za najniebezpieczniejszą islamistyczną organizację terrorystyczną.

Kontrole na granicach

Socjaldemokratka ogłosiła również tymczasowe kontrole na wszystkich granicach Niemiec oraz na lotniskach i dworcach kolejowych podczas mistrzostw Europy. Mają na celu wcześniejsze zatrzymanie przestępców i chuliganów. Minister zapowiedziała również współpracę z organami bezpieczeństwa innych państw. Około 350 zagranicznych funkcjonariuszy policji zostanie skierowanych do Niemiec podczas turnieju. Szczególnie intensywna jest współpraca z Francją. Istnieją wspólne jednostki policyjne.

Niemcy chcą być dobrym gospodarzem

Nancy Faeser i Herbert Reul jednak podkreślali radość oczekiwania na turniej. Mistrzostwa Europy są „wielką szansą, by się zbliżyć i świętować pokojową imprezę piłkarską w sercu Europy” – powiedziała szefowa MSW. Wydarzenie to może udowodnić, że sport oznacza szacunek i wspólnotę oraz sprzeciw wobec marginalizacji, rasizmu i antysemityzmu. – Są to sygnały, których potrzebujemy w tych czasach – dodała. Niemcy chcą być dobrym gospodarzem.

Podczas Mistrzostw Europy rolę głównego koordynatora będzie odgrywać policja w Nadrenii Północnej-Westfalii. Tylko w tym landzie znajdują się cztery z dziesięciu miejsc rozgrywania meczów, a tamtejsze władze uchodzą za szczególnie doświadczone w radzeniu sobie z meczami piłki nożnej ze względu na liczne mecze Bundesligi. W Neuss znajduje się również centrum oceny sytuacji mistrzostw – Międzynarodowe Centrum Współpracy Policji – gdzie gromadzone są informacje operacyjne z Niemiec i zagranicy.

(AfP/jar)

