WIDEO DNIA

Estoński minister obrony o decyzji Niemiec o niewysyłaniu rakiet Patriot bezpośrednio do Ukrainy

Przebywający z wizytą w Berlinie estoński minister obrony Hanno Pevkur powiedział, że to do Polski należy skomentowanie decyzji Niemiec o niewysyłaniu rakiet Patriot bezpośrednio do Ukrainy.