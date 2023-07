Erdogan: Szwecja w NATO za odblokowanie rozmów UE-Turcja

Najpierw otwórzcie Turcji drogę do UE, potem my otworzymy drogę Szwecji do NATO – oświadczył turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan.

Dzień przed szczytem NATO w Wilnie prezydent Turcji postawił sojusznikom warunek, od którego spełnienia uzależnił odblokowanie decyzji o przyjęciu Szwecji do Sojuszu. Domaga się on w zamian wskrzeszenia rozmów w sprawie przystąpienia jego kraju do Unii Europejskiej. Przed odlotem do Wilna w poniedziałek (10.07) Recep Tayyip Erdogan zauważył, że ci sami przywódcy, którzy blokują członkostwo jego kraju w UE, żądają teraz od niego poparcia dla kandydatury Szwecji do NATO.

– Prawie wszyscy członkowie NATO są członkami UE. Teraz ja zwracam się do tych krajów, które każą Turcji czekać ponad 50 lat, i ponownie zwrócę się do nich w Wilnie – powiedział w wystąpieniu telewizyjnym. – Najpierw otwórzcie drogę do członkostwa Turcji w Unii Europejskiej, a potem my otworzymy drogę dla Szwecji, tak jak otworzyliśmy ją dla Finlandii – oświadczył Erdogan.

Dodał, że powiedział to samo prezydentowi USA Joe Bidenowi w ich rozmowie telefonicznej w niedzielę. W poniedziałek wieczorem Erdogan ma spotkać się w Wilnie z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem.

Zaskoczenie dla sojuszników

Wypowiedź Erdogana jest zaskoczeniem, bo do tej pory uzasadniał swoje stanowisko tym, że – jego zdaniem – Szwecja stanowi bezpieczną przystań dla „terrorystów”, czyli głównie członków Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Erdogan ostro skrytykował też spalenie Koranu w Sztokholmie przez imigranta z Iraku, który twierdził, że był prześladowany w swojej ojczyźnie.

O wejście do UE Turcja stara się już od 1987 roku, kiedy to po raz pierwszy złożyła wniosek w sprawie przyjęcia do ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, poprzedniczki UE. W 1999 r. została uznana za kandydata do członkostwa, a oficjalne negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w 2005 roku. Po nieudanym przewrocie wojskowym przeciwko Erdoganowi w 2016 r., a następnie masowych aresztowaniach i innych naruszeniach praw człowieka, UE wstrzymała ten proces.

