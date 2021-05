Erasmus+. Więcej pieniędzy dla dorosłych i wykluczonych

Ponad 26 mld euro – tyle wynosi budżet siedmioletniego programu Erasmus+, który we wtorek w nocy dostał zielone światło od Parlamentu Europejskiego. To niemal dwa razy więcej niż przeznaczono na edycję w poprzedniej „siedmiolatce”, kiedy do dyspozycji było 14,7 mld euro.

– Negocjacje trwały dwa i pół roku, ale udało nam się podwoić środki finansowe na ten program. Do tego zabezpieczyliśmy dodatkowe ponad 2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, tyle wcześniej wynosiło finansowanie Erasmusa na cały rok – powiedział podczas debaty europoseł Milan Zver z grupy EPL, który nadzorował negocjacje z ramienia Parlamentu Europejskiego. Słoweński eurodeputowany dodał, że poprzedni rok był trudny dla studentów, ponieważ z powodu pandemii COVID-19 wiele osób musiało zrezygnować z uczestnictwa w programie, teraz jednak te opóźnienia powinny zostać szybko nadrobione.

Szansa dla wykluczonych

Jak przyznają unijni politycy, nowy Erasmus po raz pierwszy skoncentruje się na włączeniu osób o mniejszych szansach, w tym osób z niepełnosprawnościami, mających problemy w nauce, pochodzących ze środowisk uboższych lub rodzin migracyjnych, które dotychczas w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie brały udziału w unijnym programie. Zapewni on także większe możliwości mieszkańcom obszarów wiejskich lub położonych na odludziu UE.

Obrady Parlamentu Europejskiego podczas sesji w Brukseli

– Jak dotąd w Erasmusie uczestniczył jedynie niewielki odsetek osób pochodzących ze środowisk wykluczonych. Uznaliśmy, że to się musi zmienić. Osoby w trudnej sytuacji będą miały teraz łatwiejszy dostęp do programu, usprawniliśmy także procedury naboru – dodała niemiecka europosłanka Sabine Verheyen z grupy EPL.

To jednak nie koniec zmian. Większe niż dotychczas środki przeznaczone zostaną także na kształcenie zawodowe i dokształcanie osób dorosłych, zwłaszcza w zakresie rozwijania lub znacznej poprawy nowych umiejętności. Szczególny nacisk położony zostanie na umiejętności cyfrowe, jak korzystanie z internetu czy komputera, które są coraz bardziej niezbędne. Jak zauważają unijni politycy, pandemia i konieczność przejścia na edukację zdalną dodatkowo uświadomiła wszystkim potrzebę przyspieszenia transformacji cyfrowej. Nowy Erasmus+ ma więc wspierać rozwój nowych kompetencji m.in. za pomocą europejskich platform internetowych, jak serwis szkoleniowy eTwinning, oraz zachęcać do udziału w stażach w sektorze cyfrowym.

Także osoby dorosłe uczące np. w uniwersytetach trzeciego wieku, szkołach dla dorosłych czy biorące udział w szkoleniach organizowanych przez urzędy pracy będą mogły korzystać z wyjazdów zagranicznych mających na celu rozwój ich umiejętności oraz uczestniczyć w projektach międzynarodowych realizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami.

Studenci Erasmusa na uniwersytecie w Murcji w Hiszpanii

– Nigdy wcześniej program Erasmus+ nie był tak szeroki i nie oferował tak dużego wachlarza możliwości - skomentowała biorąca udział w debacie komisarz UE ds. edukacji Mariya Gabriel.

Największe osiągnięcie UE

W ramach nowego programu zostaną także uruchomione nowe inicjatywy, w tym powstaną centra doskonałości zawodowej. Będą one kształcić profesjonalistów, wspierać przedsiębiorczość oraz sprzyjać włączeniu społecznemu i innowacjom. Nowy Erasmus+ będzie także realizował założenia Europejskiego Zielonego Ładu, w tym dotował tych studentów, którzy zdecydują się korzystać z transportu niskoemisyjnego i np. dojechać na studia w wybranym kraju pociągiem zamiast samolotem. Większe finansowanie zostanie również przeznaczone na projekty promujące świadomość ekologiczną i inwestujące w działania związane z łagodzeniem kryzysu klimatycznego. Dodatkowe działania skierowane zostaną do młodzieży. I tak, w ramach inicjatywy DiscoverEU 18-latkowie będą mieli możliwość otrzymania biletu kolejowego, który umożliwi im podróżowanie przez miesiąc po Europie, poznawanie kultur i mieszkańców innych krajów.

Unijne badania opinii publicznej wskazują, że Erasmus uznawany jest przez Europejczyków za trzecie największe osiągnięcie UE, zaraz po swobodzie przemieszczania się i utrzymaniu pokoju. Program istnieje od 30 lat i wzięło w nim dotychczas udział ponad 10 mln osób, które otrzymały możliwość kształcenia się w 33 krajach (poza UE – dzisiaj już bez Wielkiej Brytanii - w projekcie biorą udział także Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja).

– Mamy nadzieję, że przez najbliższe siedem lat w programie weźmie udział kolejne 10 mln Europejczyków, w tym studentów, osób uczących się, także zawodowo, oraz nauczycieli – powiedziała komisarz Gabriel.

Razem z Erasmusem, Parlament Europejski przyjął także Europejski Korpus Solidarności, czyli unijny program wolontariatu dla młodzieży oraz program Kreatywna Europa wzmacniający sektor kultury i kreatywny.