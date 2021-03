Episkopat Francji przerywa milczenie w sprawie pedofilii

Przez długi czas pedofilia w Kościele była we Francji tematem tabu. Episkopatowi prace nad tym problemem zajęły dwa lata. Arcybiskup Reims, Eric de la Moulins-Beaufort, który stoi na czele Konferencji Biskupów oświadczył, że „katolicy dowiedzieli się o tej przemocy i o tych przestępstwach z przerażeniem. Wywołało to szok. Są rozczarowani i zbulwersowani. To zło boleśnie dotknęło cały Kościół”.

Arcybiskup jest zdania, że teraz „jedni powinni pomagać drugim” i ostrzegł, że „to leczenie ran nie będzie przyjemnością, lecz będzie wymagało wielu bolesnych i twardych decyzji”. Według duchownego konieczne będzie prowadzenie przez lata działań, które pozwolą ujawnić prawdę, postawić diagnozę tego jak doszło do takiej sytuacji, a jednocześnie wprowadzić konieczne rygory. Arcybiskup Reims zachęcał, aby rozmawiać o tych sprawach w swoich parafiach, by dzielili się tym wszystkim, po to by „słowa zastąpiły ciszę, a czujność – wyparła obojętność”.

Katedra w Reims

„Jedenaście przykazań”

Z oświadczenia wydanego przez Episkopat Francji 26 marca najważniejszym punktem wydaje się być ten, w którym biskupi bezpośrednio zwracają się do ofiar pedofilii w Kościele. Proszą o świadectwa aktów przemocy jakich się wobec nich dopuszczono, a także „złego traktowania” przez duchownych. Podkreślono przy tym, że zebrane informacje mają być podstawą do tego aby móc zrozumieć korzenie zła, wprowadzić środki, które będą chroniły przed takimi czynami i wreszcie, aby sprawiedliwości stało się zadość. W tekście zawierającego 11 punktów oświadczenia zaznaczono, że księża dopuszczając się przemocy seksualnej wobec nieletnich chłopców i dziewcząt, i związanej z nią przemocy psychologicznej, wykorzystywali swoją pozycję w Kościele. Episkopat chce dokładnie ocenić rozmiary tego zjawiska we Francji. Niektórzy sprawcy byli karani przez wymiar sprawiedliwości i przez władze kościelne, ale wielu te czyny uszły płazem. W oświadczeniu dano do zrozumienia, że ofiary przemocy otrzymają „stosowne rekompensaty finansowe za swoje cierpienie”.

Zadowolenie i nadzieja

Stanowisko Episkopatu Francji zostało pozytywnie przyjęte zarówno przez środowiska duchowne jak i przez wiernych. Biskup Angouleme, Herve Gosselin, stwierdził, że „cyklem odpowiedniego kształcenia objęci powinni być wszyscy księża, inne osoby duchowne, a także świeckie, przebywający blisko dzieci i mający z nimi bezpośredni kontakt”. Dalej biskup podkreślił, że „wszystkie komitety, organizacje prowadzące tego typu działalność, powinny być poddawane kontroli, aby upewnić się, że takie szkolenia odbyły się i wszyscy przez nie przeszli.”

Ministranci w kościele we Francji

Biskup Herve Gosselin przypominał, że „w tej sprawie panowała cisza. Wszyscy milczeli na ten temat. Hierarchia kościelna zdawała się relatywizować ten problem. Nie brać pod uwagę ogromu tego zjawiska, które dla ofiar było wielką traumą” powiedział duchowny.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

Także wierni nie kryli zadowolenia ze stanowiska Episkopatu Francji dając wyraz przekonaniu, co do skuteczności nowego kroku w sprawie pedofilii zrobionego przez Kościół francuski.

„To bardzo słuszne posunięcie i, takiego zdania jest cała społeczność wiernych” - mówiła kobieta uczestnicząca nabożeństwie odprawianym przez biskupa. Zaznaczyła jednak, iż powinno to obejmować wszystkie kulty religijne, a nie tylko katolików. Inny wierny, starszy pan, nie krył zadowolenia z powodu treści oświadczenia Episkopatu Francji. „Koniec końców jestem zdania, że to bardzo dobrze, że poproszono o przebaczenie i przeproszono za te czyny. W ten sposób my wszyscy staniemy się lepsi” - powiedział.