ENTR - rusza wspólna platforma Deutsche Welle i France Médias Monde

Ma docierać do młodych, inspirować, wspierać ich różnorodność i kreatywność oraz być cyfrową przestrzenią dla tego, co naprawdę ważne: Właśnie rusza innowacyjny projekt ENTR, czyli platforma multimedialna, dzięki której młode pokolenie odważniej i optymistyczniej popatrzy w przyszłość. ENTR został stworzony dla młodych Europejczyków, użytkowników sieci społecznościowych. Wykorzystując nowe formaty cyfrowe, przedsięwzięcie ma na celu zainicjowanie debaty o wspólnej teraźniejszości i przyszłości. Jednym słowem ENTR to medialne okno na Europę, z naciskiem na „mobile first”.

Zobacz >> Strona projektu dostępna w sześciu wersjach językowych

Zespoły redakcyjne ENTR pracujące w całej Europie zajmą się sprawami dotyczącymi rynku pracy, solidarności, kultury, klimatu, nowych technologii. Te same treści, publikowane w sześciu językach – polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, portugalskim i rumuńskim – mają wywołać debatę w Europie, niwelując nierówności społeczne i kulturowe. Celem jest również wspieranie dialogu na temat głównych problemów młodego pokolenia przy jednoczesnym uwzględnieniu tego, co różni młodych ludzi w Europie. Co ciekawe, ENTR stawia również na pielęgnowanie świadomości europejskiej tożsamości państw.

Z przeprowadzonych badań* wynika, że młodzi ludzie oczekują od Europy inicjatyw w zakresie edukacji i ochrony środowiska, ale także rozwoju gospodarczego, zdrowia, kwestii społecznych, takich jak migracja i sprawiedliwość.

Nazwa ENTR została wybrana spośród kilku propozycji przez 1500 młodych osób w wieku od 18-35 lat z pięciu krajów europejskich i kojarzy się z pozytywnymi ideami, jednocześnie odnosząc się do świata cyfrowego.

Projekt ten opiera się na wieloletnim partnerstwie Deutsche Welle i France Médias Monde, którego celem jest dostarczanie wiarygodnych informacji w kilku językach europejskich. Młode, międzynarodowe i zróżnicowane zespoły redakcyjne ENTR czerpią z infrastruktury i zasobów obu międzynarodowych grup, a także korzystają na różnorodności i umiejętnościach swoich europejskich partnerów. W przypadku Polski partnerem projektu jest Onet.pl.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, a na jego pilotaż przeznaczono 3,2 mln euro w 2020 roku. Celem na przyszłość jest rozszerzenie projektu o kolejne języki i nowych partnerów, którzy mogą dołączyć do tego ogólnoeuropejskiego projektu.

Gönna Ketels, dyrektor opowiedzialna za kontent ENTR

Partnerzy projektu

Oprócz Deutsche Welle (NIEMCY), która koordynuje projekt, i France Médias Monde (FRANCJA), ENTR powstał dzięki współpracy następujących podmiotów:

PORTUGALIA: RTP (Rádio e Televisão de Portugal);

POLSKA: Ringier Axel Springer Polska;

RUMUNIA: RFI România (Grupa France Médias Monde) i G4 Media (Grupa 4 Wolność i Demokracja Mediów);

IRLANDIA: Tailored Films;

NIEMCY: Zeit Online; Fundacja Genshagen i Good Conversations