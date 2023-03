Energia jądrowa. Pręty paliwowe dla Rosji z Niemiec?

Do Ministerstwa Środowiska Dolnej Saksonii wpłynął wniosek o zezwolenie na zmianę produkcji - informuje rozgłośnia NDR. Zgodnie z nim francuska spółka Framatome chce produkować w Lingen w Dolnej Saksonii pręty paliwowe, które są przeznaczone do zastosowania we wschodnioeuropejskich elektrowniach jądrowych konstrukcji radzieckiej. Według informacji rosyjska firma Rosatom posiada monopol na produkcję tego typu sześciokątnych prętów paliwowych. Jednak rosyjskie firmy objęte są z powodu napaści Rosji na Ukrainę sankcjami Unii Europejskiej.

Christian Meyer (Zieloni), minister środowiska Dolnej Saksonii, w wywiadzie dla NDR skrytykował projekt. „Interesy z Putinem powinny zostać wstrzymane, dotyczy to także i w szczególności sektora jądrowego" - powiedział Meyer. „Ugruntowanie tego poprzez spółkę joint venture, bezpośredni lub pośredni udział Rosji, uważam za politycznie fatalne w świetle brutalnej wojny energetycznej Putina przeciwko Europie.

Krytyka ekologów

Oba przedsiębiorstwa Framatome i Rosatom planowały wspólne przedsięwzięcie w Lingen jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Po rozpoczęciu rosyjskiej napaści minister gospodarki Robert Habeck wstrzymał ten plan. Przedsiębiorstwa wycofały wówczas wniosek.

Inicjatywy ekologiczne i antynuklearne masowo krytykują plan. Organizacja BUND nazwała francusko-rosyjską współpracę skandalem. „Współpraca z rosyjskim koncernem państwowym Rosatom stoi w sprzeczności z niemieckim wycofywaniem się z energii jądrowej i sankcjami wobec rosyjskiej energetyki" - powiedział agencji dpa przewodniczący BUND Olaf Brandt. Dodał, że pomimo wycofania się z energetyki jądrowej, Niemcy pozostają częścią łańcucha produkcji jądrowej poprzez swoje fabryki uranu. Jego zdaniem fabryka elementów paliwowych w Lingen musi zostać jak najszybciej zamknięta.

Żołnierz chroniący elektrownię atomową w Zaporożcu w Ukrainie

Apel do rządu

Natomiast Udo Bucholz z Federalnego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Ochrony Środowiska, cytowany przez NDR, powiedział, że „kremlowska korporacja Rosatom jest bezpośrednio zaangażowana (w wojnę) poprzez okupację ukraińskiej elektrowni atomowej Zaporoże". Jego zdaniem „W Lingen błędy energetyczne z przeszłości są obecnie powtarzane, z jednej zależności w drugą".

Podobne zdanie wyraziła organizacja ekologiczna Greenpeace. „To absurd, że w Niemczech istnieje w ogóle możliwość udziału Rosji w produkcji elementów paliwowych" - powiedział rzecznik organizacji Thilo Maack. Organizacje ekologiczne żądają od rządu Dolnej Saksonii i Niemiec zdecydowanych działań w tym zakresie.

