Emil Mangelsdorff. Zmarł legendarny saksofonista jazzowy

Emil Mangelsdorff zmarł w swym rodzinnym mieście, którego nigdy z własnej woli nie opuszczał. Według informacji Instytutu Jazzowego w Darmstadt, muzyk zmarł w czwartek, 20 stycznia.

Do końca koncertował. Na początku lutego miał zagrać swój kolejny koncert. Mangelsdorff od lat 50-tych utrzymywał liczne związki z polską sceną jazzową.

Urodził się w kwietniu 1925 roku. Dorastał w muzykalnej rodzinie w czasie nasilającej się nazistowskiej dyktatury. Najpierw uczył się gry na akordeonie, potem na klarnecie.

Jazz i polityka

Miał jedenaście lat, kiedy w Radiu Luksemburg usłyszał jazz i od razu wiedział, że taką muzykę chce grać. Prędko znalazł sprzymierzeńców. Swego czasu amerykańscy niewolnicy śpiewali bluesa marząc o wolności, teraz w tym samym duchu młodzi chłopcy we Frankfurcie grali jazz. Nielegalna grupa Hotlumb Combo występowała w klubach w okolicy dworca, koncerty w czasie wojny przyciągały nieumundurowaną młodzież. Spotkania „swingowej młodzieży“ opisał Leopold Tyrmand w autobiograficznej powieści „Filip“. Bo i on, wówczas kelner we Frankfurcie, na nich bywał.

Niepokorna muzyka sprowadziła aresztowanie przez Gestapo i dwa tygodnie więzienia. Emil został posłany na front wschodni. Nie pomogły starania ojca i tłumaczenie, że syn od roku studiuje muzykę. W maju 1945 roku dostał się na cztery lata do sowieckiej niewoli.

Powiew Ameryki

Wrócił wyczerpany, ważąc tylko 45 kilogramów. Ale powrót z niewoli wprawił go w euforię. Frankfurt leżal w gruzach, ale był w strefie amerykańskiej. Powstał legendarny „Jazz Keller“, w którym grał Duke Ellington, śpiewała Ella Fitzgerald czy Bill Ramsey.

Emil zdecydował się na saksofon altowy. Poznał bebop i zaczął grać cool jazz. Jego młodszy brat, Albert Mangelsdorff, wybrał puzon, by tworzyć potem światową awantgardę. W 1957 roku z „Jazz Keller“ wyruszyła na II sopocki festiwal jazzowy pierwsza po wojnie delegacja jazzmenów z Niemiec. Wszystko za sprawą dziennikarza jazzowego Wernera Wunderlicha. Do Polski zabrał on najlepszą wtedy niemiecką grupę jazzową – Joki Freund Quintet, znaną jako Frankfurt All Stars. Był w niej Emil Mangelsdorff z bratem. Z jam session Emil Mangelsdorff Swingtettu z Hot Clubem „Melomani“ w Sopocie powstała potem płyta. Tysiące ludzi wiwatowało, kiedy na stadion wjeżdżała ciężarówka z niemieckimi muzykami – wspominał wzruszony Emil Mangelsdorff w wywiadzie dla DW. Koncertowali także w Stoczni Gdańskiej.

Polsko-niemiecki kwartet

Emil Mangelsdorff nigdy intensywnie nie podróżował, to świat przyjeżdżał do niego. Przez ostatnich 30 lat występował ze swym kwartetem, zapraszając specjalnych gości – solistów z całego świata. Ostoją kwartetu przez wiele lat byli dwaj jazzmeni z Polski – zmarły w 2016 roku perkusista Janusz M. Stefański i kontrabasista Vitold Rek. Obaj swego czasu grali z Tomaszem Stańko, potem zostali profesorami na uczelniach wyższych w tym regionie Niemiec. – Podczas koncertów Emil jest w centrum muzyki, nie mam nigdy wrażenia, że jest tak „sędziwy“ – mówił DW Vitold Rek z okazji 90-tych urodzin Mangelsdorffa. – Podziwiam jego piękny, aksamitny dźwięk, jego wspaniałe wibrato. Każdy koncert jest wyjątkowym przeżyciem – wspominał Rek. Na jednym z nich Emil zapomniał saksofonu. Usiadł za kierownicą, przejechał 250 km i zagrał na luzie. A miał już wtedy jakieś 88 lat – opowiadał Rek.

W 2019 roku po ciężkiej chorobie zmarła druga żona Emila Mangelsdoffa, młodsza od niego o wiele lat Monique, oddana towarzyszka życia i menadżerka. Wcześniej, w latach 70-tych los zabrał Emilowi pierwszą żonę, zaledwie 42-letnią śpiewaczkę operową Simone. Po tych ciosach Emil zawsze wracał na scenę, muzyka niezmiennie nadawała jego życiu sens. Z upływem lat coraz intensywniej angażował się przy tym na rzecz innych muzyków oraz jako świadek historii przypominał mroczny okres nazizmu. W 2005 roku wziął udział w zorganizowanym przez Janusza Stefańskiego w Alte Oper we Frankfurcie „Polish-German Jazz Jamboree”, grając obok 30 polskich i niemieckich jazzmenów. W roku 2012 razem z Vitoldem Rekiem koncertował w Krakowie.

W ostatnich kilkunastu latach Emil Mangelsdorff poszerzył swój repertuar o koncert tematyczny kwartetu o podziemiu jazzowym podczas wojny. Opowiadał o nielegalnej Swingowej Młodzieży, dostarczając ilustracji muzycznych. Te poruszające koncerty odbywały się w całych Niemczech. Znanego z zaangażowania Emila Mangelsdorffa można było jeszcze niedawno spotkać z saksofonem we Frankfurcie na wydarzeniach w Centrum im. Anne Frank czy na uroczystościach upamietniających ofiary obozu koncentracyjnego Katzbach w Zakładach Adlera.