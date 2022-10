Elektryczną taksówką powietrzną z lotniska do centrum Rzymu

Na oczach dziennikarzy, przedstawicieli władz miejskich Rzymu, a także pracowników Volocoptera w czwartkowe przedpołudnie na lotnisku Fiumicino biały miejski stateczek lotniczy z osiemnastoma silnikami i jedną osobą na pokładzie wzniósł się w powietrze, krążąc przez kilka minut nad lądowiskiem. Jednakże do historycznego centrum „wiecznego miasta” na razie nie poleciał.

Taksówka niedalekiej przyszłości

Pochodzące z Bruchsal w Badenii-Wirtembergii przedsiębiorstwo pracuje głównie nad rozwojem elektrycznych taksówek powietrznych, startujących pionowo (taksówki eVTOL), oraz dronów towarowych, które potrafią latać samodzielnie.

Jak wyjaśnił przedstawiciel firmy Oliver Reinhardt, który odpowiada za ryzyko i certyfikację, celem lotu próbnego było sprawdzenie, jak Volocopter zachowuje się w sytuacji normalnego ruchu lotniczego wokół lotniska. Firma dysponuje pojazdami dwu- i czteroosobowymi oraz jednym dronem towarowym. Pasażerowie powinni mieć możliwość dostania się do określonych punktów miasta, rezerwując taksówkę za pomocą telefonu komórkowego. Jak mówi Eugenio Patanè, przedstawiciel władz miejskich odpowiedzialny za mobilność, pierwsze taksówki wzniosą się w powietrze już na początku 2024 roku, a więc przed Świętym Rokiem 2025, gdy do Rzymu przybędzie, jak się oczekuje, około 40 milionów turystów. Jak na razie pasażerowie przylatujący na Fiumicino potrzebują dobrych 45 minut, by dostać się pociągiem czy samochodem z oddalonego od lotniska o około 30 kilometrów centrum Rzymu.

(DPA/paw)

