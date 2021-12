Elektromobilność w Niemczech: Przedłużono dopłaty do samochodów elektrycznych

Program rządowych dopłat do zakupu samochodów elektrycznych w Niemczech miał wygasnąć z końcem tego roku. W poniedziałek (13.12.2021) wicekanclerz i minister gospodarki i klimatu Niemiec Robert Habeck (Zieloni) ogłosił jednak, że będą one dostępne jeszcze przez rok, do końca 2022 roku.

Nabywcy samochodów napędzanych wyłącznie energią elektryczną w Niemczech będą nadal otrzymywać dotacje w wysokości do 9 000 euro. Hybrydy typu plug-in będą dotowane kwotą w maksymalnej wysokości 6 750 euro.

Reforma za rok

Z kolei od 2023 roku system dopłat zostanie zreformowany. Dotowane będą tylko niektóre pojazdy elektryczne, podaje Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, nowy resort w nowym rządzie Niemiec. Kwalifikujące się samochody będą oceniane na podstawie zasięgu pojazdu, czyli tego jaką odległość może przejechać elektryczny lub hybrydowy samochód bez potrzeby ładownia baterii oraz tego, jak szeroko wykorzystywany jest silnik elektryczny w samochodzie.

– Będziemy bardziej ambitni w odniesieniu do finansowania, aby dać elektromobilności dalszy impuls i wzmocnić nasze wysiłki w walce ze zmianami klimatycznymi – powiedział Habeck.

Wzrost dotacji rządowych dla samochodów całkowicie elektrycznych i hybrydowych doprowadził do silnego wzrostu rejestracji nowych samochodów w ubiegłym roku. Nowa koalicja rządząca z SPD, Zielonymi i FDP postawiła sobie za cel zwiększenie do 2030 roku liczby elektrycznych samochodów osobowych użytkowanych w Niemczech przynajmniej do 15 milionów. Na przełomie 2020 i 2021 roku po niemieckich drogach jeździło około 310 tysięcy aut elektrycznych. Od stycznia do października br. dopuszczono do użytku 267 tysięcy kolejnych.

DPA/brom