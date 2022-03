Elekrownia jądrowa w rękach Rosjan. Kijów prosi Niemcy o więcej sprzętu i broni

W nocy z czwartku na piątek rosyjskie wojska ostrzelały elektrownię w Zaporożu, która jest największą elektrownią jądrową w Europie. Na jej terenie w budynkach szkoleniowych i laboratorium wybuchł pożar. Jak informują władze Ukrainy, nad ranem udało się go ugasić. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazywał na celowe ostrzelanie bloków reaktorów. Minister energetyki Herman Hałuszczenko wezwał do interwencji NATO.

Teren elektrowni w Zaporożu został zajęty przez rosyjskie siły zbrojne – podał w piątek rano ukraiński Państwowy Inspektorat Regulacji Nuklearnych.

Po pożarze nie ma zwiększonego promieniowania. Nie odnotowano żadnych zmian – poinformował w piątek rano na Facebooku ukraiński dozór jądrowy. „Systemy ważne dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych funkcjonują” – podano. Obecnie w elektrowni jądrowej w Zaporożu pracuje tylko czwarty blok. W jednym bloku trwały zaplanowane prace remontowe, inne zostały odłączone od sieci.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson mówi o bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa całej Europy i chce zwołania specjalnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent USA Joe Biden wezwał Rosję do zaprzestania działań militarnych w okolicach elektrowni jądrowej.

Ukraina prosi Niemcy o więcej sprzętu i broni

Ambasada Ukrainy w Berlinie zwróciła się do rządu niemieckiego z prośbą o dostarczenie kolejnych systemów broni do walki z rosyjskim agresorem. Chodzi m.in. o czołgi, okręty podwodne i samoloty bojowe – wynika z noty werbalnej ambasady Ukrainy do niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony. Wniosek uzasadniono tym, że Putin rozpoczął „wojnę na wyniszczenie” przeciwko Ukrainie i Ukraińcom, w której wykorzystuje się najnowocześniejsze systemy uzbrojenia – w tym najbardziej perfidną broń, taką jak bomby kasetowe.

Departament Obrony USA uruchomił nową gorącą linię do kontaktów z Rosją w związku z wojną na Ukrainie. Celem jest uniknięcie błędnych ocen, incydentów wojskowych i eskalacji – poinformował Pentagon. Rząd USA nie chce wysyłać wojsk do Ukrainy, obawia się jednak, że konflikt z Rosją może się rozszerzyć na kraje NATO.

Dziś po południu na specjalnym posiedzeniu spotykają się w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw UE. Spodziewany jest także udział sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i sekretarza stanu USA, Antony‘ego Blinkena.

Dalszy spadek ratingu Rosji

Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) jeszcze bardziej obniżyła rating kredytowy Rosji w związku z nowymi sankcjami Zachodu. Rating obniżono z powodu ryzyka niewypłacalności obligacji z poziomu BB+ na CCC-.

Już w ubiegłym tygodniu agencja obniżyła rating, teraz nastąpił kolejny spadek do poziomu niewiele wyższego od kategorii niewypłacalności.

(DPA/dom)