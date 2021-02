Ekstremalne warunki pogodowe w Niemczech

Ekstremalna pogoda objęła swoim zasięgiem duże obszary Niemiec. Śnieg i lód utrudniają ruch drogowy, rośnie liczba wypadków, a przez ciężarówki i samochody osobowe, które utknęły na śliskich nawierzchniach, tworzą się kilometrowe korki.

Na autostradach A4 i A7 w Turyngii i Hesji oraz na autostradzie A6 w okolicach Norymbergi pojazdy służb publicznych z trudem tylko mogły się przedostać i odśnieżać drogi lub uwalniać zablokowane samochody.

Korek na autostradzie A4 w okolicach Drezna

W niektórych niemieckich miastach wstrzymano ruch autobusowy i tramwajowy.

W Berlinie powoli i ostrożnie

Poprawiła się natomiast sytuacja na autostradach w Nadrenii Północnej-Westfalii, większośc dróg po ataku zimy w weekend była już przejezdna. Od niedzieli 7 lutego do poniedziałku, w ciągu 24 godzin policja Nadrenii Północnej-Westfalii była wzywana do 720 wypadków związanych z ekstremalnymi warunkami na drogach. Do południa na autostradach Westfalii panował zakaz ruchu dla ciężarówek od 7,5 tony.

Również na autostradach w Berlinie obowiązują ograniczenia: na odcinkach miejskich ze względu na warunki pogodowe kierowcy nie mogą jechać szybciej niż 60 kilometrów na godzinę – podaje centrum informacji drogowej. Należy się spodziewać ekstremalnie śliskich dróg.

Utrudnienia w ruchu kolejowym

Atak zimy odbija się na ruchu kolejowym – regionalnym i dalekobieżnym. Niemieckie koleje Deutsche Bahn zapowiedziały, że na dużych obszarach Niemiec będzie przez cały poniedziałek dochodzić do opóźnień pociągów i anulowania połączeń.

Deutsche Bahn: odwołane połączenia

Wstrzymano niemal cały ruch dalekobieżny w regionie Berlina, Hamburga, Drezna oraz na północ od Frankfurtu nad Menem. Utrudnienia panowały także w połączeniach międzynarodowych z Holandią.

Prosi się podróżnych, aby wcześniej sprawdzili, czy połączenie na wybranej trasie dojdzie do skutku. Pasażerowie mają też możliwość bezpłatnego przełożenia podróży na inny dzień w ciagu najbliższego tygodnia.

Z powodu oblodzenia pasa startowego lotnisko w Dortmundzie tymczasowo zawiesiło loty. Do godz. 13:00 w poniedziałek samoloty nie mogły ani startować, ani lądować na tym lotnisku i były kierowane do portu lotniczego Kolonia/Bonn.

Opady i niskie temperatury

Niemieckie służby meteorologiczne dalej alarmują przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Szczególnie w północno-wschodniej Hesji, Turyngii, Saksonii-Anhalt i Saksonii, ale także w Berlinie i Brandenburgii spodziewane są nowe opady śniegu - największe w pasie nadbałtyckim i w okolicach Hamburga.

Niemcy: spodziewane nowe opady śniegu

Na sile traci jednak wiatr, dlatego ryzyko powstawania zasp na drogach jest mniejsze – informują meteorolodzy.

W nocy marznący deszcz może zwiększyć niebezpieczeństwo gołoledzi. Będzie chłodniej, a w niektórych miejscach temperatury spadną do minus 15 lub nawet minus 20 stopni Celsjusza.

(DPA/dom)