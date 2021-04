Eksport do Chin stabilizuje Niemcy

W marcu nastąpił silny wzrost eksportu chińskich firm. Wyniósł on 30,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, jak podał urząd statystyczny w Pekinie. Jest to nieco mniej niż prognozowali eksperci. Z kolei import wzrósł o 38,1 proc., czyli więcej niż oczekiwano.

Ogólna wartość handlu zagranicznego Chin wzrosła w marcu o 34,2 proc. - dziewiąty miesiąc wzrostu z rzędu. W całym pierwszym kwartale wzrost eksportu wyniósł 49 proc., a importu 28 proc.

Analizując te wskaźniki, należy jednak uwzględnić, że poziom z poprzedniego roku był bardzo niski z powodu wybuchu pandemii. Co więcej, obecnie tempo wzrostu spada w porównaniu z pierwszymi dwoma miesiącami roku.

„Pozytywny sygnał"

Mimo to eksperci wyrazili optymizm: „Silny popyt zewnętrzny prawdopodobnie utrzyma się w drugim kwartale, ponieważ gospodarka światowa nadal się ożywia" - powiedział ekonomista Nie Wen z domu finansowego Hwabao Trust, cytowany przez tagesschau.de.

Portal przytacza też słowa rzecznika biura celnego Li Kuiwena, dla którego wskaźniki są „pozytywnym sygnałem, że globalna gospodarka i działalność handlowa ożywiają się, a zaufanie rynku rośnie". Podkreślił jednak, że światowa sytuacja ekonomiczna wciąż jest skomplikowana i poważna.

Motor światowej gospodarki

Gospodarka światowa korzysta z ożywienia w Chinach. Według danych celnych, import z Niemiec wzrósł w pierwszym kwartale o 28,4 proc. Chiny wysłały do Niemiec o 60,5 proc. więcej towarów. Eksperci uważają, że popyt ze strony chińskiej gospodarki jest kluczowym powodem względnie dobrej kondycji niemieckiego przemysłu w ostatnich tygodniach.

Kwitnie również handel Chin z USA. Pomimo wojny handlowej i karnych ceł, chiński eksport do USA wzrósł aż o 74,7 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku. Import z USA wzrósł o 69,2 proc.

Niemcy w tyle pod względem wzrostu

Chiny to druga co do wielkości gospodarka świata po Stanach Zjednoczonych. Według prognoz OECD w tym roku wzrośnie o 7,8 procent - po tym, jak jako jedyny duży kraj osiągnęła wzrost w 2020 roku pomimo koronakryzysu. Dla porównania, Rezerwa Federalna spodziewa się, że gospodarka USA wzrośnie w tym roku o 6,5 procent.

Rząd Niemiec prognozuje obecnie plus na poziomie zaledwie trzech procent. Kilka tygodni temu kluczowe instytuty gospodarcze w Niemczech skorygowały swoje prognozy w dół w związku z sytuacją pandemiczną.

