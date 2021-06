Ekspert: zakazać podróży z Wielkiej Brytanii do UE

Zdaniem Lauterbacha w obliczu dramatycznego – jak ocenił – rozwoju sytuacji w Wielkiej Brytanii, i to w środku sezonu turystycznego, wskazane byłoby wprowadzenie ograniczeń w podróżach do Europy z tego kraju.

„To całkowicie niezrozumiałe, że nie ma ostrych i obowiązujących w całej Unii obostrzeń dotyczących wjazdu na teren wspólnoty z Wielkiej Brytanii” – powiedział w rozmowie z niemiecką gazetą „Bild”.

Lauterbach, który jest posłem do Bundestagu z ramienia socjaldemoktarycznej SPD, a z wykształcenia lekarzem i epidemiologiem, ocenił, że cała Unia powinna przynajmniej wprowadzić obowiązek dziesięciodniowej kwarantanny dla osób, które przyjechały z Wielkiej Brytanii.

„Nie może być tak, że w ostatniej fazie przed szczepieniem cała Europa będzie na urlopie narażona na wariant Delta z Anglii” – powiedział.

Delta w natarciu

W Wielkiej Brytanii, mimo zaawansowanej kampanii szczepień, obecnie rozprzestrzenia się mutacja Delta koronawirusa. Szacuje się, że wykryty po raz pierwszy w Indiach wariant jest od 40 do 60 procent bardziej zaraźliwy niż wariant Alfa.

Polityk i epidemiolog Karl Lauterbach

Lauterbach już wcześniej krytykował fakt, że w Anglii, mimo wzrostu zachorowań, rozgrywane są mecze piłkarskich mistrzostw Europy. – Wariant Delta jest zbyt niebezpieczny i trzeba by było przenieść rozgrywki do innego kraju – stwierdził.

Tymczasem Instytut Roberta Kocha, koordynujący działania w walce z pandemią koronawirusa w Niemczech, ogłosił w piątek, że zakwalifikował Portugalię i Rosję jako kraje występowania wariantów wirusa. Oznacza to, że wjazd do Niemiec z tych krajów będzie oznaczał konieczność odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Portugalia to pierwszy od wielu tygodni kraj Unii Europejskiej, który znalazł się na niemieckiej liście krajów z wariantem koronawirusa, co niesie ze sobą poważne utrudnienia w podróżowaniu. Decyzja ta może pokrzyżować plany wakacyjne tysięcy Niemców wybierających się do Portugalii. W kraju tym odnotowano ostatnio 1604 zachorowania w ciągu doby. To najwięcej od lutego.

Także w Rosji sytuacja bardzo się pogorszyła. Wczoraj wykryto tam 20 300 nowych zachorowań.

(AFP,DPA/szym)

