Ekspert z USA: Jest mało prawdopodobne, że Trump przetrwa

Czy w 2019 Donald Trump będzie postępował inaczej niż dotychczas? Przypuszczalnie nie. Czy zmieni się w 2019 jego polityka? Także tego trudno oczekiwać. Czy jednak kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów, wsparta wynikami śledztwa specjalnego prokuratora Roberta Muellera, może dążyć do usunięcia Trumpa ze stanowiska? – Uważam to za bardziej prawdopodobne, niż to, że do procedury impeachmentu nie dojdzie – prognozuje prof. Allan Lichtman, historyk i politolog na American University w Waszyngtonie.

Lichtman, który w minionych 30 latach trafnie przewidział wyniki wyborów prezydenckich w USA, stał się medialną gwiazdą, kiedy – wbrew wszystkim innym szacunkom – już wcześnie prognozował zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich 2016. Teraz jest przekonany, że od 2019 roku i przez resztę swojej kadencji Trump będzie musiał walczyć o swoje stanowisko. Będzie to walka, którą przegra.

Wybory do Kongresu zmieniły układ sił

Do tej pory mógł liczyć na kontrolowany przez republikanów Kongres, który chronił go przed procedurą impeachmentu. Listopadowe wybory środka kadencji kompletnie zmieniły sytuację, demokraci mają teraz w Izbie Reprezentantów 30 miejsc więcej. Dla uruchomienia procedury impeachmentu wystarczy przewaga jednego jedynego głosu. Usunięcie prezydenta ze stanowiska długo było tylko teorią, teraz może się stać rzeczywistością.

Presja rośnie

3 stycznia 2019 Izba Reprezentantów zbierze się po raz pierwszy pod batutą demokratów. Czołowi demokraci długo tłumili żądanie impeachmentu wysuwane przez tzw. ruch oporu przeciwko Donaldowi Trumpowi, podobnie jak domaganie się przez szereg członków Kongresu bardziej stanowczej postawy wobec prezydenta. Teraz presja na podjęcie nareszcie zdecydowanych kroków, może rosnąć. – Jeżeli Mueller przedstawi kilka niezbitych dowodów przeciwko Trumpowi, demokraci będą się domagali wniesienia aktu oskarżenia – prognozuje Lichtman. – Myślę, że wyniki śledztwa Muellera są dla Trumpa bardzo dużym zagrożeniem – dodaje.

Wyniki śledztwa Muellera mogą być decydujące dla przyszłości Trumpa

Lichtman jest pewien, że Mueller ma w ręku szereg informacji, które potwierdzą koneksje bliskich współpracowników Trumpa z Rosją. A to by udowodniło, że wybory prezydenckie 2016 były manipulowane, a tym samym były zamachem na demokrację. – Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Mueller inwestował tyle pracy, by w efekcie nie dojść do żadnych wniosków. Spodziewam się raczej bardzo poważnych ustaleń dotyczących rosyjskiego poparcia kampanii Trumpa – podsumował amerykański profesor.

Co robią republikanie?

Lichtman jest nie tylko przekonany, że dojdzie do procesu przeciwko Trumpowi, ale uważa też za wysoce możliwe, że prezydent USA faktycznie zostanie usunięty ze stanowiska – co wielu innych ekspertów ciągle jeszcze uważa za mało prawdopodobne. Wymagałoby to jednak większości dwóch trzecich głosów w zdominowanym przez republikanów Senacie. Znaczna liczba republikanów musiałaby więc głosować za obaleniem własnego prezydenta.

– Scenariusz ten nie jest tak nierealny, jak mogłoby się wydawać – wyjaśnia politolog. Chodzi nie tylko o obciążające informacje w raporcie Muellera, ale także o politykę Trumpa, która pomału odbija się też na republikanach, jak pokazały listopadowe wybory. Aby nie ponieść jeszcze większej porażki w wyborach prezydenckich 2020, wielu deputowanych republikańskich może się odwrócić od Trumpa.

Mike Pence, a nie Nancy Pelosi

– Trump może utracić swoje stanowisko, jeżeli republikanie będą się bali, że pociągnie ich ze sobą w przepaść – argumentuje Lichtman. – Nie są lojalni w stosunku do niego. Jeżeli obawiają się, że utracą poparcie wyborców i odpowiedzialnością za to obciążą prezydenta, mogą być też gotowi do porzucenia go – dodaje politolog. Wpływowi republikanie dokładnie by się przyglądali rozwojowi sytuacji i od niego uzależniliby swoje poparcie dla Trumpa.

– Republikanie wspierali Richarda Nixona, dopóki dowody przeciwko niemu nie stały się tak przytłaczające, że stał się dla nich ogromnym ciężarem – przypomina Allan Lichtman. – Nie twierdzę, że Trump nie przetrwa, ale myślę, że jest to mało prawdopodobne. Bo też przy całym spekulowaniu nie można zapominać o jednym – konstatuje amerykański politolog: – Jeżeli Trump będzie musiał odejść, nowym prezydentem nie będzie demokratka Nancy Pelosi, tylko Mike Pence.