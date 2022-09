Ekspert o Nord Stream: to raczej nie wypadek, a Rosja

Informację o liczbie przecieków potwierdziło dziś (29.09.2022) Niemieckiej Agencji Prasowej centrum dowodzenia szwedzkiej straży przybrzeżnej. Do tej pory były mowa – również ze strony rządowej – o trzech przeciekach: dwóch w strefie ekonomicznej Danii i jednym w strefie szwedzkiej.

Jako pierwsza poinformowała o tym szwedzka gazeta „Svenska Dagbladet”. Według niej dwa wycieki na wodach szwedzkich znajdują się blisko siebie w pobliżu Simrishamn. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że większy z nich najprawdopodobniej nastąpił na Nord Stream 1, a mniejszy – na Nord Stream 2.

Ekspert ds. bezpieczeństwa: to raczej nie wypadek, a Rosja

Ekspert ds. bezpieczeństwa Johannes Peters uważa za „stosunkowo mało prawdopodobne”, że uszkodzenie bałtyckich gazociągów Nord Stream 1 i 2 mogło być spowodowane wypadkiem. Podejrzewa raczej, że za tym domniemanym aktem sabotażu stoi Rosja.

– Na pozór wydaje się, że niszczenie własnych gazociągów jest nieco absurdalne – powiedział w czwartek (29.09.2022) w audycji „Morgenmagazin” pierwszego programu niemieckiej telewizji publicznej ARD ten ekspert z Instytutu Polityki Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Kilonii. Dodał jednak, że są ku temu ważne powody.

Wyciek gazu w Nord Stream 2 widziany z duńskiego samolotu przechwytującego F-16 na Bornholmie

Jednym z nich jest z pewnością wysłanie „silnego sygnału” do Europy, a zwłaszcza do Niemiec i Polski, że to samo można zrobić z gazociągami, które są znacznie ważniejsze dla naszego bezpieczeństwa dostaw gazu, jak np. gazociągi z Norwegii: „Nie bądźcie tacy pewni, że jesteście dobrze przygotowani do zimy i że jesteście w stanie zrekompensować sobie dostawy naszego gazu”.

Innym możliwym powodem ewentualnego rosyjskiego aktu sabotażu jest to, że zimą „jeszcze nienaruszona rura gazociągu Nord Stream 2 może zostać wykorzystana do nasilenia nacisku na Niemcy, gdyby np. wzrosła wewnętrzna presja polityczna na rząd z powodu wysokich cen gazu oraz obaw, że może go nam nie wystarczyć na zimę”.

– Wtedy Rosja mogłaby zaoferować dostawy gazu przez jeszcze nienaruszoną niktę gazociągu. Aby tak się stało, Niemcy musiałyby jednak wyjść z reżimu zachodnich sankcji – stwierdził Johannes Peters.

Ekspert: sabotaż ze strony USA wykluczony

Równie rozpowszechniona jest teoria, że to USA mogły spowodować przecieki, „aby Europa nie zwróciła się ponownie w stronę Rosjan podczas mroźnej zimy”. Jest ona jednak uznawana przez Petersa za niemal wykluczoną.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w jednej z dwóch rur jeszcze nieużywanego gazociągu Nord Stream 2 stwierdzono poważny spadek ciśnienia. Później operator poinformował także o spadku ciśnienia w dwóch rurach gazociągu Nord Stream 1. Władze duńskie następnie odkryły łącznie trzy wycieki w obu gazociągach.

Wiele państw już we wtorek sugerowało, że mamy do czynienia z atakiem na europejską infrastrukturę gazową i że jest on przyczyną szkód, które uważa się za bezprecedensowe. UE i NATO zakładają sabotaż. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział, że administracja waszyngtońska nie chce spekulować na temat ewentualnych sprawców sabotażu, dopóki nie zostaną zakończone dochodzenia w tej sprawie. Kreml odrzucił w środę spekulacje o rosyjskim udziale w uszkodzeniu gazociągów jako „głupie i absurdalne”.

(DPA/jak)

