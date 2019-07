Ekspert ds. bezpieczeństwa: Niemcy muszą zejść z ławki rezerwowych

„Nie ma właściwie kraju, który byłby tak bardzo uzależniony od swobodnej międzynarodowej żeglugi jak światowy mistrz eksportu, Niemcy” – powiedział Ischinger w rozmowie z „Welt am Sonntag”. Z tego względu, jego zdaniem, Niemcy powinny uczestniczyć w ewentualnej europejskiej misji morskiej w Zatoce Perskiej.

„Niemcom nie wolno przyglądać się z ławki rezerwowych, gdy wszyscy dyskutują o misji ochronnej w Zatoce Perskiej. Iran stawia Zachód przed podwójnym wyzwaniem: zarówno dyplomatycznym, jak i w zakresie polityki bezpieczeństwa” – powiedział Ischinger. Z jednej strony chodzi o kwestię, czy i jak możnaby jeszcze uratować porozumienie atomowe z Teheranem. Z drugiej strony Zachód musi się zastanowić, jak można zapobiec eskalacji w cieśninie Ormuz i jak trwale można chronić morskie szlaki handlowe.

Sama Royal Navy nie podoła

Ischinger, który był niemieckim ambasadorem w Waszyngtonie, wskazał ponadto na zalety wspólnej morskiej misji kontynentalnych Europejczyków z Wielką Brytanią.

„Wręcz pożądanym ubocznym efektem mogłoby stać się to, że nowy brytyjski premier Boris Johnson miałby problemy z potępianiem Unii Europejskiej jako do niczego nieprzydatnej. Brytyjska Royal Navy nie jest w stanie sama podołać ochronie brytyjskich okrętów w Zatoce Perskiej” – podkreślał.

Wielka Brytania przed kilkoma dniami przedstawiła pomysł europejskiej misji wojskowej w ciśnienie Ormuz, po tym jak brytyjski tankowiec został zatrzymany w tej strategicznie ważnej ciśnienie przez irańską Gwardię Rewolucyjną. Rząd Niemiec jak dotąd nie określił bliżej swojego stanowiska, czy wziąłby udział w takiej misji.

Nie wykluczyła tego nowa minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Inny chadecki polityk Norbert Röttgen bardzo popiera udział Niemców.

Mandat ONZ czy „koalicja chętnych”?

„Postępowanie Iranu wymaga europejskiej odpowiedzi” – powiedział Röttgen „Berliner Zeitung am Sonntag”. „Swobodna żegluga jest podstawą wolnego handlu, eksportu, a tym samym naszego dobrobytu”.

Odrzuca on wszelkie wątpliwości, czy niemiecka Marine ma dostateczne wyposażenie do takiej misji u wybrzeży Iranu.

„Mamy zarówno siły jak i wyposażenie, które w obecnej chwili są gdzie indziej w akcji, a które można byłoby przerzucić”.

W opinii byłego przewodniczącego Zielonych Jürgena Trittina misja taka miałaby sens tylko wtedy, gdyby przyczyniła się do deeskalacji w regionie. „W to wątpię, podobnie jak w organizację tego wszystkiego” – powiedział on „Rhein-Neckar Zeitung” z Heidelbergu. Poza tym dostrzega on problemy natury prawno-konstytucyjnej, jeżeli misja odbywałaby się nie na podstawie mandatu ONZ, lecz w ramach „koalicji chętnych”, pod auspicjami Wielkiej Brytanii.

