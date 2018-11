Eksperci: wzrost gospodarczy w Niemczech słabnie

Wizja Niemiec do roku 2045. Problemy i prosperita

Cyfryzacja, emerytury, wyludniona prowincja i starzejące się społeczeństwo – to wyzwania, którym Niemcy muszą sprostać do roku 2045. Pokazuje to raport przygotowany z okazji rocznicy zjednoczenia kraju. (03.10.2018)