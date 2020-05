Eksperci w RFN: można uniknąć drugiej i trzeciej fali epidemii

Zdaniem Instytutu Roberta Kocha (RKI) można jeszcze zapobiec powstaniu drugiej czy nawet trzeciej fali infekcji koronawirusem w Niemczech. – Kiedy wszyscy będziemy się rozsądnie zachowywać i unikać zarażenia, mamy szansę uniknięcia drugiej fali – powiedział wicedyrektor Instytutu Lars Schaade podczas konferencji prasowej we wtorek (12.05.2020). – Wirus nie został jeszcze wytrzebiony. Tak długo, jak to nie nastąpi, musimy tak się zachowywać, żeby unikać zarażenia i powstania łańcucha infekcji – podkreślił prof. Schaade. Jedynie wtedy będzie można uniknąć powstania następnej fali, której obawiają się eksperci i naukowcy.

Wicedyrektor RKI Lars Schaade przy popiersiu Roberta Kocha

– Jeżeli jednak ludzie zmieniliby swoje jak dotąd bardzo zdyscyplinowane zachowanie, dojdzie do wzniecenia infekcji – zaznaczył ekspert. Bardzo szybko będzie mogło dojść wtedy do powstania większych ognisk zarażeń, które potem będą rozsiewać się w innych regionach. Sterować możemy tym tylko przez nasze zachowanie.

Aktualną sytuację epidemiczną w Niemczech RKI ocenia pozytywnie.12 z 16 krajów związkowych RFN zarejestrowało przez ostatnią dobę mniej niż 50 zgłoszonych infekcji na 100 tys. osób.

– Zagrożenie w Niemczech jest oczywiście znacznie mniejsze niż jeszcze przed czterema tygodniami – zaznaczył prof. Schaade, podkreślając jednak, że stan zagrożenia istnieje w dalszym ciągu.

Nowa rzeczywistość

Zastrzega on, że za każdym zgłoszonym przypadkiem kryją się także bezobjawowe czy dalsze ukryte przypadki. Nie chce jednak dramatyzować ich liczby. – Ważne jest przede wszystkim, by pamiętać, że także niewielu zarażonych może wywołać nowy łańcuch infekcji – zaznacza.

Podczas rozmowy z prasą wiceszef RKI rozwiał nadzieję na szybki powrót do dawnych, normalnych warunków.

– Dopóki ze strony medycyny nie będzie żadnej rozsądnej alternatywy, tak długo nasze życie będzie inaczej wyglądać. To jest nowa rzeczywistość – powiedział ekspert. Powrót do zachowań, jakie były możliwe np. w minionym grudniu, można sobie wyobrazić tylko wtedy, kiedy będzie dobra profilaktyka czyli np. lekarstwo, które można zażyć, kiedy nadchodzi jakieś przeziębienie. Idealnym rozwiązaniem byłaby szczepionka.

W Niemczech zarejestrowano jak dotąd nieco ponad 173 tys. przypadków infekcji koronawirusem; 7760 osób zmarło na COVID-129.

Wskaźnik reprodukcji koronawirusa wzrósł ostatnio do 1,1, jak wynikało ze szczegółowego raportu, który RKI opublikował w ubiegłą sobotę. Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża więcej niż jedną osobę. Wskaźnik zakażeń w ostatnim tygodniu utrzymywał się poniżej 1. Teraz znów zaczął spadać – do 1,07.

(DPA/ma)