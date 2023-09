Eksperci ostrzegają: nadwaga zwiększa ryzyko raka

To, że palenie jest rakotwórcze, jest powszechnie znane. Ale niewiele osób wie, że także otyłość może prowadzić do raka.

Podczas gdy zwiększone ryzyko wystąpienia raka związane z paleniem jest wystarczająco znane, niewielu zdaje sobie jednak sprawę ze związku między rozwojem nowotworów a nadmierną wagą – poinformowały w poniedziałek Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ), Niemieckie Towarzystwo Walki z Rakiem (Deutsche Krebshilfe) i Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne (Deutsche Krebsgesellschaft) w Heidelbergu.

Prawie siedem procent nowych przypadków zachorowań na raka w Niemczech jest związanych z nadwagą, zwłaszcza otyłością. „To oznacza, że każdego roku około 30 tys. osób w Niemczech choruje na raka z powodu nadwagi. To 30 tys. przypadków raka, których można by uniknąć” – podkreślił dyrektor DKFZ Michael Baumann z okazji 5. Krajowego Tygodnia Zapobiegania Rakowi, który trwa od 25 do 29 września.

Ograniczenie reklam

Jako pierwszego kroku eksperci domagają się ograniczenia reklam produktów szczególnie sprzyjających nadwadze oraz zwiększenia opodatkowania żywności o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru. Otyłość jako czynnik ryzyka powoduje znacznie częstsze występowanie po menopauzie raka piersi i raka jelita grubego. W przypadku raka macicy, raka nerek i raka przełyku nawet niemal połowa wszystkich przypadków jest spowodowana otyłością. „Dane z badań wskazują na związek między ilością a efektem: im bardziej zaawansowana jest otyłość, tym wyższe ryzyko zachorowania na raka” – piszą eksperci.

Otyłość i stany zapalne

Zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów u osób z nadwagą wynika między innymi z tłuszczu brzusznego otaczającego narządy wewnętrzne. Produkuje on wiele substancji przekaźnikowych stymulujących procesy zapalne,wyjaśnili naukowcy. Jeśli te substancje pozostają na stałym podwyższonym poziomie, mogą doprowadzić do przewlekłych stanów zapalnych, które sprzyjają rozwojowi nowotworów.

Komórki tłuszczowe w organizmie wytwarzają również hormon płciowy estrogen, który może stymulować wzrost komórek nowotworowych. Ponadto, trwałe zwiększone wydzielanie insuliny u osób z nadwagą może przyspieszać wzrost komórek nowotworowych.

Od dzieci począwszy

Z perspektywy Niemieckiego Towarzystwa Walki z Rakiem nie jest łatwo zachować zrównoważoną dietę w świecie pełnym kuszących, wysokokalorycznych produktów spożywczych. Gerd Nettekoven, szef Niemieckiego Towarzystwa Walki z Rakiem, podkreślił: „Zapobieganie nadwadze musi rozpoczynać się już w dzieciństwie, ponieważ często to właśnie tutaj ma nadwaga swoje źródło”.

Reklamy skierowane do dzieci promujące żywność sprzyjającą nadwadze powinny być zakazane, co już zapowiedziała koalicja rządowa SPD Zieloni, FDP. Możliwe jest także wprowadzenie „zdrowego podatku VAT”, czyli wyższego w przypadku żywności o wysokiej zawartości cukru, tłuszczu i soli, a zniesienie VAT na owoce i warzywa. Pomocne są także przyjazne dla konsumentów oznakowania wartości odżywczych oraz zrównoważone opcje żywieniowe w szkołach.

Sytuacja w innych krajach

Według ekspertów, w dziedzinie profilaktyki Niemcy pozostają w tyle w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Na przykład Wielka Brytania i Francja opodatkowują mocno słodzone napoje, a Portugalia zakazuje reklamowania niezdrowej żywności skierowanej do dzieci. – W Niemczech mamy pilną potrzebę działań – podsumował Michael Ghadimi, Prezes Niemieckiego Towarzystwa Onkologicznego.

(DPA/jar)

