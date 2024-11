Eksperci: fiasko celu klimatycznego

Cele klimatyczne z tzw. porozumienia paryskiego zostały przekroczone już w tym roku – uważają eksperci unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Ten rok będzie pierwszym, w którym średnia temperatura przekroczyła granicę 1,5 stopnia w porównaniu ze średnią przedindustrialną. Będzie to również najcieplejszy rok od czasu rozpoczęcia pomiarów.

Copernicus przewiduje, że średnia globalna temperatura w bieżącym roku może wynieść co najmniej 1,55 stopnia powyżej globalnej średniej przedindustrialnej. W 2023 roku było to 1,48 stopnia. Już wtedy sekretarz generalny ONZ António Guterres mówił o „załamaniu klimatu”.

„Nowy kamień milowy”

– Stanowi to nowy kamień milowy w globalnym rekordzie temperatury. To powinno posłużyć jako akcelerator do podniesienia celów na nadchodzącą konferencję klimatyczną COP29 – powiedziała Samantha Burgess, zastępczyni dyrektora Służby UE ds. zmian klimatu, komentując najnowsze dane. Kolejna konferencja klimatyczna ma rozpocząć się 11 listopada br. w Baku.

Klimatolog Mojib Latif jest sceptyczny co do wyników spotkania: – Konferencje COP są oczywiście nieskuteczne, a w czasie tej najbliższej w Baku nie będzie przełomu – powiedział agencji informacyjnej DPA.

Najbliższa konferencja klimatyczna odbędzie się w stolicy Azerbejdżanu Zdjęcie: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Podczas Światowej Konferencji Klimatycznej w Paryżu w 2015 r. sygnatariusze porozumienia zgodzili się ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 2 stopni, ale najlepiej do 1,5 stopnia. – Cel 1,5 stopnia ma wysoką wartość symboliczną – wyjaśnia klimatolog Steve Smith z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Jednak zdaniem ekspertów nie ma jasnej definicji dla tych politycznie określonych progów. – Nie spodziewaliśmy się, że dojdziemy do punktu, w którym takie pytania pojawią się tak szybko – mówi Helge Gössling, fizyk klimatyczny z Instytutu Alfreda Wegenera (AWI) w Bremerhaven.

Trend na lata

Dane programu Copernicus pokazują znaczny wzrost temperatury ziemi w ostatnich latach: w 2010 roku po raz pierwszy od stycznia do października było o jeden stopień cieplej niż w erze przedindustrialnej. Taka sytuacja ma miejsce nieprzerwanie od 2015 roku.

W październiku tego roku średnia temperatura powietrza na świecie wyniosła 15,25 stopnia; to o 0,8 stopnia powyżej średniej dla tego miesiąca w latach 1991-2020 i o 1,65 stopnia więcej niż w tym samym miesiącu w erze przedindustrialnej. W 15 z ostatnich 16 miesięcy temperatura była o 1,5 stopnia wyższa od średniej sprzed epoki przemysłowej.