Eksperci ekonomiczni: Bezrobocie w Europie może się podwoić

W najbliższych miesiącach bezrobocie w Europie może być prawie dwa razy większe. Zdaniem firmy doradczej McKinsey, zagrożonych jest 59 mln miejsc pracy. Przyczyną są wprowadzone w następstwie pandemii koronawirusa cięcia płac i skrócony wymiar czasu pracy.

Utrata tych miejsc pracy byłaby nie tylko tragedią osobistą ludzi, ale w perspektywie ekonomicznej byłaby ona bardzo bolesna – piszą eksperci w swoim raporcie. McKinsey przewidywał na rok 2020 w grupie 27 państw europejskich stopę bezrobocia na poziomie 7,6 procenta. Zdaniem ekspertów powrót do stanu przed kryzysem możliwy będzie dopiero w IV kwartale 2021. W najgorszym przypadku eksperci przyjmują, że bezrobocie w Europie mogłoby wzrosnąć nawet do 11,2 proc. i powrócić do stanu przed koronakryzysem dopiero w roku 2024.

Połowę zagrożonych miejsc pracy McKinsey przewiduje w serwisie w branży usługowej i dystrybucji oraz w gastronomii i branży budowlanej. W europejskim sektorze handlu hurtowego i detalicznego zagrożonych może być 14,6 mln miejsc pracy, 8,4 mln w branży hotelowej i gastronomicznej oraz 1,7 mln w branży rozrywkowej i artystycznej.

(DPA/ma)