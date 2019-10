Eksperci: bielizna prosto z pralki siedliskiem zarazków

Kiedy z pralki wyciąga się czystą i pachnącą bieliznę, właściwie nie do wiary jest, że może być ona skażona zarazkami. Bakterie te mogą potem przenieść się na człowieka – wyjaśniają eksperci z Kliniki Uniwersyteckiej w Bonn na łamach fachowego czasopisma „Applied and Environmental Microbiology”.

Niebezpieczeństwo w domowej pralce

– Po raz pierwszy udało się udowodnić, że może dojść do przeniesienia na człowieka zarazków odpornych na działanie antybiotyków także przez bieliznę praną w zwykłej, domowej pralce – wyjaśnia Martin Exner kierujący Instytutem Higieny w bońskiej Klinice Uniwersyteckiej. Konkretnie udowodniły to badania przeprowadzone w jednym ze szpitali dziecięcych, gdzie bieliznę prano w normalnej pralce, dostępnej w handlu.

Wnioski naukowców można zatem przenieść na warunki domowe. Oznacza to, że dla określonych grup osób fakt ten może mieć poważne konsekwencje.

Dla zdrowych osób, używających normalnych pralek wnioski naukowców nie mają żadnych następstw i nie są tak istotne – zaznacza kierująca badaniami Ricarda Schmithausen w rozmowie z agencją prasową DPA.

Dla zdrowego człowieka, z dobrze funkcjonującym układem odpornościowym nie ma żadnego zagrożenia, nawet jeżeli odporne na antybiotyki zarazki dostałyby się na jego śluzówkę. Potencjalne ryzyko naukowcy dostrzegają w przypadku osób szczególnie wrażliwych, np. noworodków, osób z obniżoną odpornością, ciężko chorych, cewnikowanych, mających niegojące się rany.

Jak naukowcy do tego doszli?

W jednej z klinik dziecięcych, podczas rutynowych badań, u noworodków kilkakrotnie stwierdzono obecność bakterii, która może doprowadzić do zakażenia układu trawiennego i oddechowego lub nawet do śmiertelnego zakażenia krwi. Przeciwko temu zarazkowi antybiotyki byłyby tylko w niewielkim stopniu skuteczne albo całkiem bezskuteczne. Na szczęście w klinice nie doszło do tego rodzaju zakażenia.

Bakterie te znaleziono w dozowniku płynów w pralce i na gumowej uszczelce drzwi pralki – wyjaśnia Ricarda Schmithausen. Zarazki trafiły do noworodków przez wełniane czapeczki i skarpetki prane w niskiej temperaturze.

Nie wiadomo jednak, jak dostały się do pralki. Być może pochodziły one z pranej tam wcześniej bielizny albo od osoby obsługującej pralkę, jeżeli była ich nosicielem.

Pranie w wysokich temperaturach

Trend, by ze względów ekologicznych lub oszczędnościowych robić pranie w niskich temperaturach, może być kontraproduktywny dla osób o osłabionym organiźmie – zaznaczają naukowcy. Aby zniszczyć zarazki konieczne jest pranie w temperaturze co najmniej 60°C. W przypadku wrażliwych osób sensowne jest także dodawanie środków dezynfekujących nawet przy praniu robionym w domowych pralkach. Ochrona osób o osłabionej odporności ma w takich przypadkach priorytet wobec aspektów ekologicznych.

Ekspert z dziedziny higieny, Christian Brandt, uważa wyniki badań bońskich naukowców za „kamień milowy”. Bowiem już od dłuższego czasu podejrzewano, że zarazki odporne na działanie antybiotyków mogą przedostawać się do organizmu ludzkiego przy kontakcie z wypraną bielizną. Teraz dostarczono konkretnego dowodu.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na facebooku! >>

Wynik badań nie musi wywołać niepokoju u zdrowych ludzi. Potencjalne ryzyko występuje tylko dla określonej, niewielkiej grupy osób – zaznacza Brandt będący dyrektorem Instytutu Higieny Klinik Vivantes w Berlinie.

– W domu jest tysiące możliwości, aby zasiedlić swój organizm bakteriami współmieszkańców: przez prysznic, wspólną toaletę, pralkę czy niechcący zamieniony ręcznik. Ale tylko dla grup osób wyjątkowo wrażliwych oznacza to ryzyko. Bakterie są wszędzie i ludzie mają ich bardzo wiele w organizmie i na ciele. W suchych warunkach bakterie giną, natomiast w wilgotnych doskonale się mnożą. Pranie w wysokich temperaturach, stosowanie suszarek i prasowanie to niezawodne sposoby niszczenia zarazków – wyjaśnia ekspert.

6 najgroźniejszych super zarazków Candida auris Candida auris, nowy patogen grzybiczy jest odporny na dotychczas z powodzeniem stosowane środki grzybobójcze. Do tej pory występował na pięciu kontynentach i był tak trudny do wytrzebienia, że niektóre szpitale trzeba było zamknąć, żeby się go pozbyć.

6 najgroźniejszych super zarazków Pseudomonas aeruginosa Pałeczka ropy błękitnej, bardzo odporny drobnoustrój uznany został przez WHO za jedno z największych zagrożeń dla życia ludzi. Jest to także jeden z zarazków najczęściej występujących w szpitalach. Groźny jest szczególnie dla osób o osłabionej odporności. Może wywołać także infekcje skórne lub uszne u zdrowych ludzi, którzy mieli z nim kontakt.

6 najgroźniejszych super zarazków Neisseria gonorrhoeae Nie ma szczepionki na rzeżączkę, dlatego antybiotyki to jedyna możliwość wyleczenia tej choroby wenerycznej. Tę chorobę przenoszoną drogą płciową jest coraz trudniej zwalczać farmakologicznie, ponieważ zarazki są bardziej odporne na środki stosowane do tej pory. Dwa przypadki tak zwanej super rzeżączki zarejestrowano w roku 2018 w Australii i dwa dalsze na początku roku 2019 w Wielkiej Brytanii.

6 najgroźniejszych super zarazków Salmonella Zakażenie pałeczkami salmonella może wywołać różne choroby jak np. dur brzuszny, dur rzekomy czy zapalenie jelit. W ostatnich dziesięcioleciach powstały bardzo zaraźliwe i odporne na antybiotyki szczepy salmonlli. W Azji i Afryce wciąż występują np. epidemie wywołane bakteriami odpornymi na leki, które rozprzestrzeniają się przez skażone żywność lub wodę.

6 najgroźniejszych super zarazków Acinetobacter baumannii Ten zarazek występuje często w glebie i wodach. Dla zdrowych ludzi jest właściwie niegroźny, ale w organizmach bardzo chorych lub osłabionych osób może wywołać ciężkie zapalenia płuc, zakażenia ran i krwi, kończące się nierzadko zgonem. Z tego względu szczególnie pacjenci na OIOM często padają ofiarą takich zakażeń.

6 najgroźniejszych super zarazków Prątek gruźlicy Mycobacterium tuberculosis, prątek gruźlicy to sprawca najbardziej rozpowszechnionych chorób zakaźnych na świecie, wywołujący ponad 1,7 mln zgonów rocznie. Szacuje się, że ok. 6 proc. wszystkich nowych przypadków gruźlicy wywołanych jest przez bakterie odporne na działanie leków i dotychczasowe metody terapii.



dpa/ma