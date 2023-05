Dzień Długu Ekologicznego przypada w Niemczech 4 maja, podobnie jak w zeszłym roku. W Polsce dzisiaj, 2 maja. Oznacza to, że Niemcy i Polacy zużyli wszystkie zasoby, jakie Ziemia jest w stanie wytworzyć w ciągu jednego roku.

Obliczeń dokonuje co roku organizacja non-profit Global Footprint Network zajmująca się ochroną środowiska. Dane z raportów ONZ zbiera od 1961 roku. Zestawia je ze śladem ekologicznym na osobę i zdolnością ekosystemów do odnawiania się.

W 1971 r. światowy Dzień Długu Ekologicznego przypadł 20 grudnia, w 1995 r. już 4 października, w 2008 r. w sierpniu, obecnie 28 lipca.

Największe zużycie zasobów

Niemcy i Polska znajdują się w czołówce krajów, które zużywają najwięcej zasobów naturalnych. W Niemczech przyczynia się do tego wysokie zużycie energii, zanieczyszczenie gleby, powietrza i wód gruntowych oraz wysoka emisja CO2 w ruchu drogowym i hodowlach przemysłowych. „Jeśli zależy nam na zrównoważonym rozwoju planety i prawach człowieka musimy znacznie szybciej ograniczyć emisję CO2 przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia surowców”, stwierdził Christoph Bals, dyrektor niezależnej organizacji Germanwatch. „Występują pozytywne postawy, ale jeśli nie zwiększymy ich skali znalezienie drogi do zrównoważonego stylu życia zajmie nam dziesięciolecia. Młode i przyszłe pokolenia oraz ludzie biedni, zwłaszcza mieszkańcy Globalnego Południa, zmierzą się z najpoważniejszymi konsekwencjami trwającej od dziesięcioleci eksploatacji. Choć najmniej przyczynili się do tego kryzysu”.

Ważne priorytety

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na świecie o co najmniej 43 proc. w porównaniu z 2019 r. w ciągu następnych siedmiu lat to zdaniem Germanwatch priorytet. Zmiany powinny zostać wdrożone przy maksymalnym ograniczeniu zużycia zasobów. Ważne jest przy tym stawianie na holistyczną gospodarkę obiegu zamkniętego ze sprawnym recyclingiem i trwalszymi produktami. Poza tym Germanwatch apeluje o zrezygnowanie z podróży samolotem na rzecz pociągów. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, podróż pociągiem i autobusem w obrębie kraju jest około sześć razy bardziej przyjazna dla klimatu niż podróż samolotem. „Pociąg powinien stać się również preferowanym środkiem transportu na europejskich trasach przygranicznych – dzięki temu podróżowanie stanie się znacznie bardziej energooszczędne i przyjazne dla klimatu”, powiedział Jacob Rohm, oficer ds. mobilności przyjaznej dla klimatu w Germanwatch.

W wielu europejskich krajach Dzień Długu Ekologicznego przypada znacznie szybciej: w Luxemburgu już 14 lutego, w Belgii, Danii i Finlandii w marcu a w Szwecji, Norwegii, Czechach, Holandii i Irlandii w kwietniu.

(KNA/ idz)

