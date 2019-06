Ekologiczne plany Zielonych. Walka z "perwersyjną konsumpcją"

Niemieccy Zieloni zapowiadają cały szereg przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Na pierwszy ogień idzie handel internetowy w połączeniu z zaangażowaniem socjalnym i ograniczenie plastikowych śmieci.

„Perwersja społeczeństwa konsumpcyjnego”

Zieloni chcą zakazać firmom handlującym w Internecie, takim jak Amazon, niszczenia towarów, które zwrócili im klienci. – Jest to perwersja społeczeństwa konsumpcyjnego – powiedziała szefowa klubu poselskiego Zielonych Katrin Goering-Eckardt w rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke. – Państwo musi przystąpić do działania – apelowała.

Goering-Eckardt przedstawiła trzypunktowy plan swojej partii w tej sprawie. – Po pierwsze chcemy zabronić handlowi internetowemu niszczenia nowych towarów, które zwrócili mu klienci. Po drugie, zwrócone produkty, które nie mogą być znów włączone do handlu, powinny być przekazywane bezpłatnie placówkom charytatywnym. Po trzecie, surowce powinny być poddawane recyklingowi.

– W Niemczech, przeciętnie co szósty zamówiony towar wraca do firmy wysyłkowej. Jest to prawie 500 mln produktów rocznie; przede wszystkim buty i ubrania, ale także automaty do kawy, pralki i telefony komórkowe. Wiele z nich po powrocie do handlarza jest niszczone – krytykowała liderka Zielonych. – A przecież są to nowe produkty, całkowicie sprawne, które może mają tylko jakąś rysę.

79 procent wraca w idealnym stanie

Ekonomiści z Uniwersytetu w Bambergu obliczyli niedawno, że każdy mieszkaniec Niemiec odsyła z powrotem co szóstą przesyłkę. W ubiegłym roku było to 280 mln przesyłek z 487 mln artykułów. W przypadku odzieży i butów prawie połowa towarów wraca do firmy wysyłkowej. Ta praktyka dodatkowo zwiększa natężenie transportu, obciążając klimat, a koszty ponoszą z jednej strony klienci przez wyższe ceny detaliczne, z drugiej strony handel internetowy przez mniejsze marże. Jak obliczyli naukowcy, prawie 4 proc. zwrotów trafia na przemiał. Jednak 79 proc. sprzedawanych jest znów jako towar w idealnym stanie, 13 proc. jako towar lekko używany, 3 proc. sprzedawane jest przemysłowym firmom utylizacji albo przekazywane bezpłatnie organizacjom dobroczynnym.

Czołowi politycy Zielonych Katrin-Goering-Eckardt (p) i Anton Hofreiter

Lider rynku internetowego Amazon przed kilkoma tygodniami wyjaśniał, że każdy zwracany towar badany jest pod względem jakości, przepakowywany i jeżeli to możliwe, sprzedawany jako nowy. Od roku 2013 Amazon przekazał też dary ponad tysiącowi placówek socjalnych. Pół miliona ludzi otrzymało tą drogą zabawki, buty, odzież i artykuły drogeryjne.

Jednorazowe kubki, fajerwerki, zabetonowane ogródki

Zieloni poddają krytyce szkodzące środowisku działania przemysłu. Szef klubu poselskiego Zielonych Anton Hofreiter domaga się m.in. wprowadzenia kaucji na kubki do kawy.

– Niemiecki rząd musi konsekwentnie upierać się przy produktach wielokrotnego użytku i wprowadzić jeszcze w tym roku w całych Niemczech system zastawu za kubki wielokrotnego użytku. W wywiadzie dla „Bild am Sonntag” polityk Zielonych zaznaczył, że jednorazowe kubki są „symbolem masowego zaśmiecania Niemiec”.

Wskazał przy tym na dyrektywę UE, nakazującą krajom członkowskim przedsięwzięcia na rzecz redukcji jednorazowych naczyń plastikowych. Na zapytanie Zielonych rząd RFN odpowiedział, że dyrektywę przekuje w narodowe prawo „w wyznaczonym terminie do dwóch lat”.

Cmentarna estetyka wokół domów

Solą w oku Zielonych są także prywatne fajerwerki np. na Sylwestra. Zieloni w Berlinie uchwalili w kwietniu br. że prywatne fajerwerki mają być zabronione, ich sprzedaż przed Sylwestrem zakazana, a w zamian za to ma być więcej publicznych pokazów sztucznych ogni.

Zieloni politycy w Hanowerze w ostatnim czasie wypowiedzieli wojnę żwirowym ogródkom. Jest to mało estetyczny i nieekologiczny trend wysypywania żwirem niezabudowanych terenów wokół domów. Zieloni w Dolnej Saksonii domagają się, by niezabudowane powierzchnie wokół domów były zazieleniane, a nieużytki stały się terenami zielonymi.

afp, dpa/ ma