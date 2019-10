E-samochody: Volkswagen uruchamia projekt pilotowy w Rwandzie

Elektryczne golfy początkowo nie będą sprzedawane odbiorcom prywatnym, tylko posłużą jako pojazdy w należącej do Volkswagena sieci transportowej. Ładowarki do nich opracował i zainstalował koncern Siemensa. Cały projekt zostanie zaprezentowany oficjalnie w Kigali 29 października.

Afryka to niewykorzystany rynek

Dyrektor południowoafrykańskiego odziału Volkswagena Thomas Schaefer, który jest jednocześnie przewodniczącym Afrykańskiego Związku Producentów Samochodów (AAAM), zapowiedział także uruchomienie w najbliższych miesiącach nowych zakładów produkcyjnych w Ghanie i Kenii. Mają one pełnić rolę próbną na nowo utworzonym afrykańskim rynku wewnętrznym i wytwarzać na razie ograniczoną liczbę pojazdów. Schaefer postrzega Afrykę jako ostatni, niewykorzystany jeszcze rynek na świecie, i jest zbieżny w tej opinii z ekspertami branży motoryzacyjnej.

Thomas Schäfer

Jego zdaniem Afryka może wchłonąć do 5 mln nowych aut rocznie, o ile warunki okażą się korzystne. Mając to na uwadze, Schaefer pracuje nad "panafrykańskim paktem samochodowym" i bada możliwości zbytu takich pojazdów na rynku afrykańskim z partnerami z przemysłu. Za wzór do naśladowania przyjął gęstą sieć producentów, operujących na jednym rynku kontynentalnym, tak jak to uczynił koncern Airbusa w Europie.

Umowa o wolnym handlu uskrzydla inwestorów

W połowie lipca na szczycie Unii Afrykańskiej w Niamey, stolicy Nigru, przystąpiono do realizacji Umowy o Afrykańskiej Kontynentalnej Strefie Wolnego Handlu (AfCFTA). Powstanie największego na świecie rynku wewnętrznego, zamieszkałego przez około 1,2 mld ludzi, wywołało ożywienie nadziei inwestorów i wielkich bossów gospodarczych na całym świecie.

Na ulice Kigali wyjadą e-samochody od VW

Na razie największym zakładem produkującym samochody w Afryce jest fabryka Volkswagena w Porth Elizabeth w Republice Południowej Afryki, w której w roku ubiegłym wyprodukowano 126 tysięcy 463 pojazdy. W tym roku Schaefer spodziewa się, że wytworzy się w niej 162 tysiące aut. Zakłady w Porth Elizabeth produkują różne odmiany modelu Polo zarówno na eksport, jak i na rynek afrykański.

Republika Południowej Afryki pełni w Afryce rolę rynku próbnego dla producentów samochodów z całego świata, takich jak BMW, Mercedes, Ford i Nissan. Są wśród nich także producenci aut z Chin oraz Indii. Udział Volkswagena na kontynencie afrykańskim wynosi obecnie 20 procent.

