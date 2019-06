E-hulajnogi mają w Niemczech pod górkę

E-hulajnogi mają wystartować w niemieckich miastach najwcześniej w lipcu. W połowie czerwca wejdą w życie przepisy, które generalnie umożliwiają ich wprowadzenie, jednak to dopiero początek drogi przez urzędy. Producenci muszą złożyć wnioski o dopuszczenie swoich modeli pojazdów do ruchu, co trwa średnio dwa tygodnie.

Ponadto zarówno właściciele jak i ci, którzy chcą wynajmować swoje e-hulajnogi klientom, muszą posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Niedawno zmianie uległy też przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poruszaniu się lekkimi pojazdami, które rozwijają prędkość do 20 km/h.

Użytkownik musi mieć co najmniej 14 lat i używać ścieżek rowerowych, nawet gdy porusza się jednym z wolniejszych modeli. Drogi przeznaczone dla pieszych pozostaną dla e-hulajnogi niedostępne.

Przed startem trzeba załatwić zgody i ubezpieczenia

Hulajnogi i skutery z elektrycznym napędem mogą rozwijać prędkość od 6 do 20 km/h, muszą posiadać drążek kierowniczy, mogą mieć maksymalną szerokość 70 cm, wysokość 1,40 m i ważyć najwyżej 55 kg (bez kierowcy). Obowiązkowe jest też wyposażenie pojazdu w dwa działające niezależnie od siebie hamulce, oświetlenie i dzwonek „o jasnej barwie”.

Na każdym pojeździe musi znaleźć się naklejka z hologramem jako dowód posiadanego ubezpieczenia. Nie czekając na opublikowanie nowych przepisów w Dzienniku Urzędowym, o zgodę na dopuszczenie do ruchu wystąpiło 99 podmiotów, a 5 dostało już wstępną zgodę. 8 wypożyczalni zadeklarowało już zamiar wypożyczania swoich pojazdów za pomocą aplikacji na smartphona. Cena wyniesie prawdopodobnie około 15 centów za minutę.

(dpa/sier)