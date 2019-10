Dziewięcioklasiści na bakier z matematyką, biologią i fizyką

W porównaniu z rokiem 2012 w większości niemieckich szkół spadły znacznie u dziewięcioklasistów wyniki z matematyki, biologii, fizyki i chemii. Wskazuje na to przedstawiony w piątek raport Instytutu Rozwoju Jakości w Zakresie Systemu Kształcenia IQB za rok 2018. Raport zleciła po raz drugi Konferencja Ministrów Edukacji (KMK). Szczególnie kiepskie wyniki odnotowano w szkołach w Brandenburgii, Saksonii-Anhalt, w Szlezwiku -Holsztynie oraz w Turyngii. Spadek poziomu wiedzy odnotowano także w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

W pozostałych landach poziom wiedzy uczniów jest w miarę stabilny z jedynym znaczącym wyjątkiem w Bawarii, gdzie znacząco poprawiły wyniki z fizyki.

KMK zadowolone

Pomimo takiego rozwoju Konferencja Ministrów Edukacji Niemiec (w RFN nie ma centralnego ministerstwa szkolnictwa) jest jednak zadowolona z wyników. Dzięki osiągnięciom uczniów z najbardziej zaludnionych landów: Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii oraz Bawarii wyniki utrzymują się nie tylko na stabilnym poziomie, ale wskazują nawet pewne pozytywne tendencje. -Szkołom w Niemczech udało się uporać z wielkiemi wyzwaniami ostatnich lat - powiedział szef KMK, heski minister edukacji Alexander Lorz. Konkretnie chodzi o rosnącą liczbę dzieci z migranckim pochodzeniem oraz inkluzję uczniów niepełnosprawnych.

"Niekorzystny trend"

KMK zwróciła też uwagę na "niekorzystny trend", który dotyczy głównie gimnazjów. Między 2010 i 2018 rokiem spadły znacząco wyniki uczniów klas dziewiątych niemalże we wszystkich przedmiotach. Jedynie z biologii utrzymują się one na stałym poziomie. Zmiany stwierdzone zostały szczególnie w gimnazjach Brandenburgii, Saksonii-Anhalt oraz Badenii-Wirtembergii. Różnice dotyczą nie tylko rodzaju szkół, lecz także płci. Negatywne trendy częściej odnoszą się do chłopców, niż dziewcząt. We wszystkich przedmiotach z wyjątkiem matematyki osiągają one zdecydowanie lepsze wyniki.

W badania IQB wzięło udział 45 tys. uczniów dziewiątych klas z 1460 szkół.

(KNA/jar)