Dziesięć najpiękniejszych tras kolejowych Europy

Železnička pruga Beograd-Bar, Serbia i Czarnogóra

Pociągiem z Belgradu w Serbii do Baru w Czarnogórze można pokonać 476 kilometrów. Na trasie znajdują się wiadukty z rozległymi widokami na Góry Dynarskie, w tym wiadukt nad Malą Rijeką – najwyższy most kolejowy w Europie, a do 2001 roku także na świecie. Od 17 czerwca do 18 września pociąg jeździ w dzień. Przez cały rok kursuje też pociąg nocny. Trwająca 11 godzin podróż kosztuje około 20 euro.