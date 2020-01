Dziennikarz pobity przez neonazistów w Grecji

Demonstracja neonazistów w Atenach przeciwko polityce rządu w sprawie uchodźców, zakończyła się dla niemieckiego dziennikarza DW wizytą na szpitalnej izbie przyjęć. Thomas Jackobi, niemiecki korespondent Deutsche Welle w Grecji, od lat zajmuje się ruchem prawicowym w tym kraju. Efektem jego pracy jest między innymi film dokumentalny o nazistowskiej partii Grecji, Chrysi Avgi, który trzy lata temu nakręcił wspólnie z dziennikarką Angélique Kourounis. Na niedzielnej (19.01.2020) demonstracji na Placu Sindagma w stolicy kraju dziennikarz zbierał materiał do kolejnego filmu i w trakcie nagrań został zaatakowany przez przedstawicieli skrajnej prawicy. – Ty jesteś Thomas Jacobi? – zapytali dziennikarza, po czym przez prawie pięć minut bili go i kopali. Poza uszkodzeniami ciała, rozbitym nosem i podbitym okiem, zniszczony też został sprzęt do nagrywania (kamerę udało mu się uratować) oraz telefony komórkowe. – Nie dam się zastraszyć – stanowczo zapowiedział jednak Jacobi.

Dziennikarz pobity kolejny raz

Pomimo obecności policjantów, jak mówi Jacobi, pomocy udzielili mu nie funkcjonariusze, a jego koledzy i inni dziennikarze, którzy obserwowali demonstrację. Korespondent złożył zawiadomienie o przestępstwie. Był to kolejny atak greckich neofaszystów na dziennikarza. Przed ponad rokiem Thomas Jacobi został już raz pobity.

dw/hor