Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Głos Kościołów i polityków

Katoliccy biskupi w Europie ostrzegają przed wypaczaniem historii. „Nie możemy dopuścić, by ktoś ignorował prawdę lub nią manipulował dla swoich bezpośrednich celów politycznych” – napisano w oświadczeniu Rady Europejskich Episkopatów (CCEE) i Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), wydanym w sobotę (25.01.2020).

27 stycznia 2020 przypada 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego, hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną. W tym dniu co roku na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, uchwalony 1 listopada 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla uczczenia pamięci ofiar pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy.

W opinii episkopatów, dla upamiętnienia ofiar Auschwitz należy wzmożyć zaangażowanie na rzecz pokoju, pojednania i prawa do życia każdego narodu. „Ten apel jest dziś szczególnie ważny, ponieważ, pomimo dramatycznych doświadczeń z przeszłości, świat, w którym żyjemy, w dalszym ciągu narażony jest na zagrożenia i przejawy przemocy, okrutne wojny, przypadki ludobójstwa, prześladowania i różne formy fanatyzmu”.

„Własna wina Kościołów”

Obydwa największe Kościoły w Niemczech mówią także o „dziejach ich własnej winy”.

– Głęboko zakorzeniona w Kościołach nienawiść do Żydów w dawnych czasach jest pożywką dla nienawiści do Żydów w czasach współczesnych. Kościoły muszą stawić czoła także temu dziedzictwu winy – powiedzieli w piątek (24.01.2020) przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech biskup krajowy Heinrich Bedford-Strohm i przewodniczący Niemieckiego Episkopatu kardynał Reinhard Marx. Jednocześnie wezwali polityków i społeczeństwo do zdecydowanego odporu wobec antysemityzmu.

– Żydowscy bracia i siostry muszą mieć przekonanie, że chrześcijanie stoją u ich boku.

„Stały odsetek antysemitów”

Były ambasador Izraela w Niemczech Avi Primor jest zdania, że antysemityzm ani w Niemczech, ani w Europie w ostatnich latach wcale nie przybrał na sile. W wywiadzie dla Inforadio RBB przyznał, że co prawda wrogość do Żydów często podżegana jest przez imigrantów z Bliskiego Wschodu, ale Niemców w większości wcale nie są antysemitami. Bierze się to stąd, że po wojnie i Holokauście wzrastali z zupełnie innymi wartościami i ideami humanitaryzmu. Nie oznacza to jednak, że nie ma antysemitów w Niemczech. Jest to stały odsetek ludzi, którzy wcześniej po prostu milczeli, a teraz znowu mają odwagę głosić swoje poglądy, ponieważ Izrael ze względu na ekspansję na terenach palestyńskich utracił swoją reputację – wyjaśniał dyplomata.

„Można przezwyciężyć negatywne nastawienia”

Także pełnomocnik niemieckiego rządu ds. walki z antysemityzmem Felix Klein uskarżał się w rozmowie z Deutschlandfunkiem, że przesunęły się granice tego, co wolno mówić. Stwierdził, że jednocześnie "nasze społeczeństwo jest w stanie przezwyciężyć osadzone w naszej kulturze negatywne zjawiska". Jako przykład podał „przezwyciężenie nienawiści do Francji”.

– Kiedyś trudno było osiedlić się protestanckim rodzinom w głęboko katolickiej Górnej Bawarii czy zawierać różnowyznaniowe małżeństwa. Ale teraz, jego zdaniem, jest to bez znaczenia.

– Dlaczego nie mogłoby to się udać także w wypadku antysemityzmu? – pytał Klein. Krytykował jednocześnie, że niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji w ubiegłych latach bagatelizował skrajnie prawicowy terror i zbytnio zajmował się zagrożeniami ze strony islamistów.

Ważna data

Centralna uroczystość upamiętnienia wyzwolenia Auschwitz-Birkenau odbędzie się w Polsce z udziałem gości z całego świata, między innymi ludzi ocalałych z Holokaustu.

Z Niemiec przyjedzie prezydent Frank-Walter Steinmeier, z Izraela – prezydent Reuven Rivlin.

Niemieckiemu prezydentowi towarzyszyć będzie troje ocalałych z zagłady. Dla Franka-Waltera Steinmeiera będzie to pierwsza wizyta w Auschwitz jako prezydenta RFN. Na uroczystości przemawiać będą między innymi prezydent Polski Andrzej Duda i byli więźniowie obozu.

W Berlinie w dniu pamięci o ofiarach Holokaustu odbędzie się uroczyste złożenie wieńca pod Pomnikiem Ofiar Hitlerowskiej Eutanazji.

W poniedziałek wieczorem w berlińskiej Operze Państwowej kanclerz Angela Merkel będzie jednym z gości na koncercie ku czci ofiar.

W roku 1996 ówczesny prezydent Niemiec Roman Herzog ogłosił 27 stycznia 1945 datą Dnia Pamięci o Ofiarach Narodowego Socjalizmu. Od tego czasu także Bundestag w tym terminie odbywa specjalne posiedzenia, przypominające o ofiarach.

Tegoroczne posiedzenie przewidziane jest na nadchodzącą środę (29.01.2020). Na forum Bundestagu przemawiać będzie wtedy prezydent Steinmeier i prezydent Izraela Rivlin, który towarzyszy prezydentowi Niemiec w powrotnej drodze z Auschwitz do Berlina.

