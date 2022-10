WIDEO DNIA

Dzieła sztuki z plastikowych odpadów

To, co pozostanie po ludzkości, to nie sztuka czy nauka, tylko plastikowe odpady – mówi Stéphanie Kilgast, artystka, w której rękach śmieci zamieniają się w dzieła sztuki. Ukazuje w nich ludzką bezmyślność i arogancję wobec natury oraz wielką siłę przyrody, która przezwycięża nawet beton.