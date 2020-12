Niemiecka prasa o szczepionkach: „szansa, by okazać wielkość”

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung" stawia pytanie, czy „abstrahując od kryteriów naukowych”, priorytety przy szczepieniach akceptowane są przez społeczeństwo: „Tylko jeśli tak jest, wystarczająca liczba osób zdecyduje się na dobrowolne szczepienie. A musi to zrobić wielu, by... to się opłaciło. Bez względu na to, w jaki sposób rząd Niemiec i rządy landów będą to wyjaśniać: rozdzielanie szczepionek będzie testem z solidarności społecznej. Rozsądek wymaga od młodych i zdrowych pozostawienia swoich interesów w tyle, na korzyść innych. Pewnie, niektórzy będą się złościć, będą się czuć pokrzywdzeni, a może nawet pójdą do sądu. Jednak można to też traktować jako szansę. Jest szansa, by okazać wielkość.”

W „Mitteldeutsche Zeitung" czytamy: „Teraz trzeba szybko, w sposób bezpieczny i przejrzysty, przejść przez szczepienia. To wielkie wyzwanie – pod względem logistyki i komunikacji. Politycy na szczeblu federalnym, regionalnym i lokalnym muszą stawić czoła niecierpliwości tych, którzy chcą się zaszczepić, oraz sceptycyzmowi przeciwników szczepień. Bo jeśli ci ostatni zdominują dyskusję, to nie zostanie osiągnięty poziom 60-70 procent zaszczepionych, który jest konieczny do wytworzenia odporności społeczeństwa.”

Merkel o szczepionkach "Nie da się podważyć grawitacji" Merkel o teoriach antyszczepionkowych: "Nie da się podważyć grawitacji"

Gazeta „Nuernberger Nachrichten" komentuje: „Wedle opinii ekspertów, szczepionka może jak najbardziej być prezentem: BNT162b2 jest najwyraźniej bardzo skuteczną szczepionką, która po dwóch dawkach jest w stanie znacznie zredukować lub całkowicie zlikwidować skutki możliwej infekcji. To dokładnie to, co w walce z pandemią może zapewnić ochronę. Lista priorytetów jest logiczna: jest słuszne, by w pierwszej kolejności szczepić starszych ludzi. Są najbardziej zagrożoną grupą ludności."

„Stuttgarter Nachrichten" podkreśla, że odporność społeczeństwa może wykształcić się dopiero w drugiej połowie nadchodzącego roku. „Zapowiedziane na piątek rozporządzenie w sprawie szczepień odpowie jedynie na część pytań. Podążamy w kierunku pandemicznego społeczeństwa dwuklasowego: czy decydujący będzie dostęp do państwowych i prywatnych punktów? Co się stanie, jeśli na przykład linie lotnicze, hotele czy kluby sportowe w przyszłości zażądają wglądu do książeczki szczepień, by unikać klientów niosących ryzyko? Skoro dzieci muszą być szczepione przeciw grypie, by móc chodzić do szkół i przedszkoli, to dlaczego w przypadku korony miałoby to pozostać tabu?” – zastanawia się gazeta.

