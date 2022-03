Dylemat francuskich firm: Wyjść z Rosji czy zostać?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w ostatnich tygodniach wykorzystał wirtualną podróż po parlamentach USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, głównie po to, by propagować większe dostawy broni i wsparcie w obliczu rosyjskiej inwazji na jego kraj. Ale w swoim przemówieniu do francuskiego parlamentu, wygłoszonym w ubiegłą środę 23 marca, położył szczególny nacisk na francuską gospodarkę.

„Francuskie firmy powinny opuścić Rosję” - domagał się 44-letni przywódca Ukrainy, ubrany jak zawsze w koszulkę khaki, z żółto-niebieską flagą ukraińską w tle. − Renault, sieć supermarketów Auchan i sieć marketów budowanych Leroy Merlin muszą przestać być sponsorami rosyjskiej machiny wojennej. Wartości są ważniejsze od zysków − powiedział Zełenski. Następnie wezwał do ogólnoświatowego bojkotu firmy motoryzacyjnej Renault. Już wieczorem producent ten ogłosił, że zaprzestaje działalności w swoim jedynym zakładzie w Rosji. Firma planuje również „ponownie rozważyć” swój 68-procentowy udział w rosyjskim producencie Avtovaz - właścicielu tradycyjnej marki Lada.

Jednak zamknięcie zakładów w Rosji nie jest łatwą decyzją, a nawet może przynieść Zachodowi skutki odwrotne do zamierzonych - twierdzą nie tylko same firmy, ale także francuscy ekonomiści.

Linia produkcyjna w fabryce Renault w Moskwie

Francuskie przedsiębiorstwa największym zagranicznym pracodawcą

− Od początku inwazji obserwowaliśmy sytuację, ale teraz po prostu nie było już uzasadnienia dla utrzymywania naszej działalności w tym kraju w niezmienionej formie. Również dlatego, że wojna prawdopodobnie będzie trwała jeszcze przez długi czas − powiedział DW rzecznik Renault.

Decyzja ta ma dla producenta daleko idące konsekwencje. Grupa, która w 15 procentach należy do skarbu państwa, obniżyła prognozę zysku na ten rok z czterech do trzech procent. Niepewny jest teraz także los 45 tys. lokalnych pracowników firmy, chociaż Renault będzie nadal wypłacać im pensje.

Przy podejmowaniu decyzji o podjęciu lub niepodjęciu działalności wiele firm francuskich działających w Rosji będzie musiało brać pod uwagę czynnik zasobów ludzkich. W końcu, jak podaje francuskie ministerstwo gospodarki, francuskie firmy są tam największym zagranicznym pracodawcą. Mają 500 oddziałów w takich sektorach jak energetyka, handel hurtowy czy nawet przemysł spożywczy i zatrudniają łącznie 160 tys. pracowników.

− Francuskie firmy, w przeciwieństwie do niemieckich czy włoskich, często działają w sektorze usług wymagających dużego zatrudnienia − mówi DW Julien Vercueil, ekonomista specjalizujący się w problematyce rosyjskiej i wiceprezes Narodowego Instytutu Języków i Cywilizacji Orientalnych w Paryżu.

Linia produkcyjna w fabryce Renault w Moskwie

Wywłaszczenie byłoby korzystne dla Rosji

Dotyczy to również sieci marketów budowlanych Leroy Merlin, która posiada w Rosji około 100 placówek i zatrudnia około 45 tys. pracowników. Ponieważ firma nie wstrzymała działalności, spotyka się z ostrą krytyką nie tylko ze strony Zełenskiego. We Francji i w Polsce odbyły się demonstracje. Nawet sami pracownicy firmy na Ukrainie, po tym jak w ataku bombowym na oddział w Kijowie, zginęło osiem osób, zażądali w petycji internetowej natychmiastowego wycofania Leroy Merlin z Rosji.

Jednak firma macierzysta Adéo w komunikacie prasowym odpiera zarzuty: „Jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych pracowników i ich rodzin”. Jak twierdzi, zamknięcie rosyjskich sklepów przyniosłoby efekt wręcz odwrotny do zamierzonego.„Byłoby to z góry zaplanowane bankructwo, które doprowadziłoby do wywłaszczenia, co byłoby korzystne dla finansów Rosji”.

Wycofanie ogromnym prezentem dla oligarchów

Podobnie argumentuje działający w Rosji koncern energetyczny TotalEnergies, choć nie został wymieniony w przemówieniu ukraińskiego prezydenta. − Gdybyśmy opuścili kraj, byłby to ogromny prezent dla oligarchów − przekonuje koncern w rozmowie z DW. Od końca 2022 roku TotalEnergies nie będzie już kupować ropy naftowej z Rosji. Jednak z powodu braku alternatywy nadal chce kupować rosyjski gaz. 17 procent to dla TotalEnergies największy udział w globalnych zakupach. Gigant energetyczny chce również utrzymać swoje udziały o wartości 13 mld USD w około pół tuzinie rosyjskich firm. Nawet jeśli nie dokona żadnych dodatkowych inwestycji.

Na rynku rsyjskim nadal działa koncern energetyczny TotalEnergies

Stanowisko to zostało potępione m.in. przez Yannicka Jadota, kandydata francuskiej Partii Zielonych w wyborach prezydenckich, które odbędą się za kilka tygodni. Oskarżył on TotalEnergies o bycie „wspólnikiem Putina i jego bombardowań ludności cywilnej”.

Słowa te sprawiły, że dyrektor generalny grupy, Patrick Pouyanné, w wywiadzie dla francuskiej stacji radiowej RTL nie wytrzymał: „Jestem wściekły” - powiedział. Jego zdaniem zarzuty Jadota były „niezwykle poważne” i były „zniewagą”. Grupa pozwała polityka Zielonych o zniesławienie.

Jak dotąd, firmy europejskie nie są zobowiązane sankcjami nałożonymi przez społeczność międzynarodową do opuszczenia rynku rosyjskiego. A rząd francuski nie chce bezpośrednio ingerować w ich decyzje. „Poinformowałem firmy działające w sektorach, w których obowiązują sankcje, aby stosowały się do decyzji Francji. Moje stanowisko jest jednak takie, by pozwolić firmom samodzielnie decydować o tym, czy chcą kontynuować działalność w Rosji” - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron podczas niedawnego spotkania NATO i G7 w Brukseli.

Cena wartości europejskich

Specjalista ds. Rosji Vercueil rozumie, jak drażliwa jest ta kwestia. −Jeśli firmy, które zatrudniają lokalnie wielu ludzi, wycofają się z Rosji, istnieje ryzyko, że prezydent Rosji Władimir Putin wykorzysta to do swojej propagandy i powie: „Patrzcie, chcą was ukarać, bo Zachód jest wrogo nastawiony do Rosji” – uważa ekspert. Mogłoby to nawet bardziej zbliżyć ludność do szefa Kremla.

Edouard Simon, dyrektor ds. badań nad bezpieczeństwem i obroną europejską w paryskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych, dodaje, że europejscy i międzynarodowi sojusznicy muszą skrupulatnie rozważać skuteczność sankcji. Jego zdaniem, to „to cienka granica”. – Sankcje muszą zaszkodzić Rosji bardziej niż Europie i Francji. Dlatego na przykład embargo na energię jest tak trudnym zagadnieniem – wyjaśnia Simon. I jak dodaje: „Miałoby to daleko idące konsekwencje gospodarcze dla Europy. A tego właśnie chcą uniknąć rządy, zwłaszcza francuski, w okresie prezydenckiej kampanii wyborczej”.

Z kolei Olivier Marty, wykładowca ekonomii europejskiej na Uniwersytecie Sciences Po w Paryżu, uważa jednak, że Zachód musi być przygotowany na zapłacenie takiej ceny. Wskazuje przy tym na pakiet środków wyrównawczych przyjętych niedawno przez rząd francuski. Obejmują one dotacje na zakup energii i pracę w niepełnym wymiarze godzin. – Jeśli to konieczne, inne państwa europejskie również muszą podjąć takie działania – mówi Marty w wywiadzie dla DW. – Chodzi przecież o obronę wartości europejskich.

