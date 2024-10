Dworce w Niemczech. Plac budowy za miliardy

Na co piątym głównym dworcu kolejowym w Niemczech trwają prace budowlane. – Prace modernizacyjne prowadzone są w tej chwili na około jednej piątej dworców głównych i obejmują od wymiany windy po szeroko zakrojone działania budowlane – poinformowała rzeczniczka Deutsche Bahn w odpowiedzi na zapytanie Niemieckiej Agencji Prasowej.

Niemiecka kolej obsługuje łącznie 5 400 stacji, z czego 134 to dworce główne, przez które codziennie przechodzi kilkaset tysięcy osób. Niekiedy muszą godzić się z pracami budowlanymi ciągnącymi się przez kilka lat. Skutkiem tego są długie odcinki do pokonania, hałaśliwe prace budowlane, ryzyko zagubienia się lub pomylenia drogi oraz inne niewygody. Na przykład w Stuttgarcie podróżujący koleją od ponad dziesięciu lat żyją z wielkim placem budowy Stuttgart 21 w środku miasta; projektem, który obejmuje dużo więcej niż typowy dworzec główny.

Poniżej prezentujemy wybór największych projektów dotyczących dworców kolejowych w Niemczech.

Remonty pogarszają i tak trudną sytuację na zatłoczonych dworcach Zdjęcie: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Monachium: tymczasowy dworzec za 20 mln

Na dworcu głównym w Monachium prace trwają na kilku placach budowy. Jak informuje Deutsche Bahn, budynek dworca jest poddawany przebudowie i gruntownej modernizacji od 2019 roku.

Nowa stacja szybkiej kolei miejskiej (S-Bahn) ma zostać zbudowana pod ziemią. Poza tym trwają prace przygotowawcze pod stację podziemną dla ewentualnej dodatkowej linii metra; wykopy trwają tu także od 2019 roku. W przyszłym roku rozpoczną się prace w północnej części dworca, która ma zostać przebudowana. Powstanie tu także 17-piętrowy wieżowiec. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, ostateczne prace zostaną ukończone w połowie następnej dekady.

Pierwotny plan zakładał ich zakończenie w 2028 roku, ale ponieważ projekt drugiej głównej linii szybkiej kolejki miejskiej w Monachium został opóźniony, ukończenie nowej stacji S-Bahn i głównego budynku dworca również zostało przesunięte. Aby utrzymać jego działalność, kolej buduje między innymi własną wielopiętrową stację przejściową na południowym skraju stacji, która będzie służyć jako prowizorium przez dziesięć lat, kosztując 20 mln euro. W porównaniu z resztą to raczej niewiele. Kolej podaje trzycyfrowe sumy milionów euro za budynek główny i stację skrzydłową.

Dworzec we Frankfurcie nad Menem Zdjęcie: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Nowy dworzec we Frankfurcie nad Menem

Każdego dnia przez główny dworzec kolejowy we Frankfurcie przewija się do pół miliona osób. Zauważają one przede wszystkim prace renowacyjne prowadzone na pierwszym poziomie w podziemnej części dworca, w miejscu, w którym wcześniej było pełno ciemnych zakamarków. Celem jest stworzenie tu jasnej przestrzeni ze sklepami i kawiarniami.

Na przebudowę dworca głównego we Frankfurcie przewidziano około 1,2 mld euro. Plan działania obejmuje 17 różnych przedsięwzięć. W praktyce oznacza to stałe prace budowlane w dworcowym budynku, który został oddany do użytku w 1888 roku. Między innymi w dużej hali wejściowym ma powstać atrium, które otworzy widok i drogę do nowego pasażu handlowego ulokowanego poniżej. Wstępne prace przygotowawcze zaplanowano na przyszły rok, a ich zakończenie na rok 2030.

Dzięki swojemu centralnemu położeniu, dworzec główny we Frankfurcie jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w sieci Deutsche Bahn. Jednak zawracanie pociągów na stacji czołowej, a taką jest stacja we Frankfurcie, jest czasochłonne i powoduje opóźnienia, które mają wpływ na cały kraj. Pomóc ma w tym gigantyczny projekt, którego koszty szacuje się na ponad 3,5 mld euro: tunel i nowa stacja podziemna dla ruchu dalekobieżnego, co oznacza kolejny plac budowy na południe od dworca głównego i prace, które potrwają wiele lat.

Dworzec w Hanowerze (na pierwszym planie - model miasta) Zdjęcie: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Hanower: kłopotliwe schody

Od wąskiego gardła do nowoczesnego węzła komunikacyjnego: Deutsche Bahn chce rozbudować i odnowić dworzec główny w Hanowerze, jeden z najważniejszych węzłów w swojej sieci kolejowej, kosztem około 2 miliardów euro.

Planowane są dwa nowe tory, dodatkowy peron i cyfrowa nastawnia. Ponadto już istniejące perony, ich zadaszenia, windy i schody ruchome mają zostać odnowione - to gigantyczny projekt. Wynika to z faktu, że 50 pomostów, na których stoi stacja, również wymaga renowacji.

Oczekuje się, że prace potrwają do połowy lat 2030. Ograniczenia są zauważalne od kilku miesięcy. Ku irytacji wielu z około 140 tys. podróżnych dziennie dwie instalacje z ruchomymi schodami są obecnie bezużyteczne, ponieważ ich starzejące się modele są wymieniane. Niektóre z nich mają znów działać normalnie dopiero w przyszłym roku. Wtedy przyjdzie kolej na następne schody ruchome.

Dworzec w Hamburgu Zdjęcie: picture alliance / pressefoto_korb

Hamburg: kolejny duży projekt

Z rozbudową hamburskiego węzła kolejowego wiąże się kilka dużych projektów. Dworzec główny ma zostać przebudowany i rozbudowany od 2028 roku. Plany przewidują utworzenie więcej miejsca dla około 550 tys. osób, które codziennie korzystają z tej stacji. Koszty inwestycji ocenia się na co najmniej pół mld euro. Deutsche Bahn szacuje, że przeniesienie stacji Altona będzie kosztować mniej więcej tyle samo.

Obecnie jest to stacja końcowa, na której pociągi muszą zmieniać kierunek jazdy w czasochłonnym procesie. Około dwóch kilometrów dalej na północ, na dawnej stacji szybkiej kolei miejskiej Diebsteich, budowa trwa od lipca 2021 roku. Ma tam powstać stacja przelotowa z czterema peronami, z których jeden będzie przeznaczony dla S-Bahn. Jego uruchomienie planowane jest na 2027 rok.

Projekt przebudowy dworca i stacji jest jeszcze bardziej skomplikowany przez inne przedsięwzięcie. Nowa stacja Altona ma być połączona z dworcem głównym tunelem S-Bahn. Wymagałoby to zbudowania czterech torów dla szybkiej kolejki miejskiej pod tą stacją.

Mosty na Łabie w Hamburgu, będące jedyną przeprawą kolejową przez tę rzekę w północnych Niemczech, oprócz Lauenburga w Szlezwiku-Holsztynie, również wymagają odnowienia. Obecnie przez te mosty przejeżdża do tysiąca pociągów dziennie.

Duisburg: pasażerowie czekają

Na dworcu głównym w Duisburgu przebudowywana jest cała hala dworcowa i jej dach. Perony również zostaną całkowicie odnowione. Nowy dach wykonany ze stalowych dźwigarów i dużych szklanych elementów zapewni wystarczającą ilość naturalnego światła dziennego w ciągu dnia, dzięki czemu nie będzie wymagane sztuczne oświetlenie.

Prace budowlane trwaja tu, bez przerywania ruchu pociągów, od lata 2022 r., co skutkuje ograniczeniami dla 61 tys. podróżnych dziennie. Plac budowy stopniowo przesuwa się przez halę dworcową. Jej przebudowa powinna zakończyć się do 2028 roku.

Deutsche Bahn się tłumaczy

Deutsche Bahn uzasadnia bardzo długi czas budowy tym, że prowadzi się ją w trybie „karuzeli”, co oznacza, że ruch pociągów na stacji odbywa się nieprzerwanie. – Dworzec główny stacja lub ważny węzeł kolejowy może zostać zamknięty tylko w wyjątkowych przypadkach – mówi rzeczniczka Deutsche Bahn.

Jest to szczególne wyzwanie między innymi dla logistyki, informacji dla pasażerów i bezpieczeństwa na budowie. Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach, z których niektóre są zabytkami pod ochroną, muszą być prowadzone na poszczególnych odcinkach, przy czym bezpieczeństwo nie może być nigdy niczym ograniczone. Ponadto dworce główne znajdują się w centrum miast i dlatego często są otoczone przez budowle należące do danego miasta, co wiąże się z dodatkowymi trudnościami.

– Na niektórych dworcach, takich jak Berlin Główny, własność kolejowa kończy się dokładnie przy drzwiach wyjściowych dworca. Często obszary handlowe, takie jak w Dreźnie czy Hanowerze, sąsiadują ze stacją – wyjasnia rzeczniczka Deutsche Bahn. Są także dworce, w których główny budynek dworca nie jest już własnością kolei niemieckich.

Człowiekiem, który zna na wylot wszystkie te argumenty jest Karl-Peter Naumann, honorowy przewodniczący stowarzyszenia interesów pasażerów ProBahn. Jego zdaniem sposób komunikowania się Deutsche Bahn, nie tylko z pasażerami, zasługuje na krytykę. – Jeśli są problemy, trzeba je wyjaśnić – mówi o możliwych opóźnieniach w rozbudowie i modernizacji dworców. – Potrzebna jest perspektywa na przyszłość. Jeśli wiem, że będzie lepiej, jestem gotów poczekać na to dwa, a nawet więcej lat.

(DPA/jak)

