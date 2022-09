Dwie trzecie Niemców jest niezadowolonych z rządu

Według sondażu, zaufanie do państwa jest na rekordowo niskim poziomie. Według Niemieckiego Związku Urzędników Służby Cywilnej tylko 29 procent respondentów uważa, że państwo jest zdolne do działania i wypełniania swoich zadań. Jest to znaczący spadek w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to 45 procent nadal miało zaufanie do zdolności państwa do działania.

Latem 2020 roku – po pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa – była to nawet ponad połowa obywateli, 56 procent. Dwie trzecie, czyli 66 procent uczestników badania uważa, że obecnie państwo jest przeciążone. Zwolennicy Partii Lewicy, FDP, a zwłaszcza AfD wyznają ten pogląd jeszcze częściej niż średnia dla wszystkich respondentów.

Szczególnie duże niezadowolenie w AfD

Jak wynika z sondażu, 17 proc. osób, które uważają, że państwo jest przeciążone, widzi to przede wszystkim w zapewnieniu bezpiecznych i niedrogich dostaw energii. Piętnaście procent uważa, że państwo nie daje sobie rady w zakresie ochrony klimatu i środowiska, 13 procent w zakresie polityki szkolnej i edukacyjnej, a 12 procent w zakresie systemów zabezpieczeń społecznych i emerytur.

W badaniu zapytano respondentów również o ich opinię na temat sprawności usług publicznych. Tylko nieliczni respondenci – 13 procent – uważają, że wzrosła ona w porównaniu z poprzednimi latami. Udział obywateli, którzy uważają, że ta sprawność zmalała, wynosi 46 procent. W ubiegłym roku takiego zdania było tylko 38 procent. Z kolei 33 procent nie widzi żadnych zmian w działaniu urzędów. Jak wynika z sondażu, zwolennicy AfD częściej niż przeciętnie uważają, że wydajność spadła. Częściej niż przeciętnie są też zdania, że usługi publiczne kosztują zbyt wiele pieniędzy.

Największe uznanie dla strażaków i lekarzy

Reprezentatywny sondaż internetowy przeprowadzono wśród ponad 2000 obywateli w lipcu na zamówienie Instytut Forsa. W badaniu sprawdzono również, jak wysoko cenione są wśród społeczeństwa poszczególne grupy zawodowe. Podobnie jak w poprzednim roku, w rankingu prowadzą strażacy – darzeni są dużym lub bardzo dużym szacunkiem przez 93 proc. respondentów. Za nimi plasują się pielęgniarki z 88 procentami, lekarze z 86 procentami i pracownicy opieki geriatrycznej z 85 procentami. Jak wynika z badania, urzędnicy państwowi cieszą się obecnie dużym szacunkiem – na poziomie 31 procent.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najniżej oceniani są pracownicy firm telefonicznych – 12 procent, pracownicy agencji reklamowych – 8 procent i agenci ubezpieczeniowi – 7 procent. „Po raz kolejny dane pokazują, że obywatele zasadniczo rozróżniają między nieobecnym lub słabym przywództwem politycznym z jednej strony a zaangażowanymi ludźmi w służbie publicznej z drugiej" – wyjaśnił prezes federalny DBB Ulrich Silberbach, podkreślając, że prace w sektorze usług publicznych należą do najbardziej popularnych grup zawodowych.

(AFP/sier)

